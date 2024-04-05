В Перми полицейские в ходе рейда задержали на железнодорожном вокзале таджиков

Рейд на железнодорожном вокзале проводился 4 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми на железнодорожном вокзале в ходе полицейского рейда задержаны уроженцы Таджикистана. Двое мужчин, 1993 и 2002 годов рождения работали на территории РФ по профессии, не указанной в разрешении на работу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе пермского линейного отдела МВД на транспорте.

«Сотрудники уголовного розыска Пермского ЛО МВД России на транспорте на перроне горнозаводского направления станции Пермь-2 выявили двоих граждан из Республики Таджикистан. При проверке документов иностранных граждан полицейские обнаружили, что они осуществляли незаконную трудовую деятельность на территории России. Нарушителей задержали и доставили в дежурную часть», — пояснили в полиции.

Иностранные граждане работали на ж/д вокзале экипировщиками вагонов, хотя в патенте было указано, что они являются подсобными рабочими. Нарушители привлечены к административной ответственности по ч 1 ст 18.1 КоАП РФ. Суд оштрафовал каждого из них на 2 000 рублей.

Ужесточить работу с мигрантами в Пермском крае ранее поручил губернатор Дмитрий Махонин. Ситуация с иностранными гражданами, которые находятся на территории региона, обсуждалась на заседании краевого правительства. Махонин поручил также провести антитеррористическую комиссию пояснив, что эта необходимость вызвана недавним терактом в «Крокус Сити Холле».

В отношении иностранных граждан были составлены протоколы об административном правонарушении Фото: пресс-служба пермского ЛО МВД на транспорте