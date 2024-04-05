Происшествия Следователи из Москвы будут расследовать нападение на губернатора Чибиса 05 апреля 2024 в 16:33 Размер текста - 17 + Александр Бастрыкин поручил отправить московских следователей на место нападения на Андрея Чибиса Фото: Следственный комитет РФ новость из сюжета Губернатора Мурманской области ранили ножом Следователи и криминалисты из Москвы выехали в Мурманскую область из-за нападения на губернатора Андрея Чибиса. Такое поручение дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «В регион направлены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России. В рамках расследования следователям предстоит тщательно изучить все обстоятельства совершенного преступления», — передает telegram-канал СК поручение Александра Бастрыкина. В СК отметили, что дело о нападении на Чибиса передано в центральный аппарат ведомства. Это нужно для дальнейшего расследования. Новость по теме Россияне выразили сочувствие губернатору Мурманской области, на которого напали с ножом Вечером 4 апреля мужчина напал на губернатора Мурманской области с ножом. Глава региона был госпитализирован, позже он перенес операцию. Нападавшего задержали сотрудник ОМОН, который ранил его в ногу. Подробности — в материале URA.RU. На допросе нападавший заявил, что испытывал неприязнь к главе региона. Однако он отметил, что не был знаком с ним лично, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Следователи и криминалисты из Москвы выехали в Мурманскую область из-за нападения на губернатора Андрея Чибиса. Такое поручение дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «В регион направлены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России. В рамках расследования следователям предстоит тщательно изучить все обстоятельства совершенного преступления», — передает telegram-канал СК поручение Александра Бастрыкина. В СК отметили, что дело о нападении на Чибиса передано в центральный аппарат ведомства. Это нужно для дальнейшего расследования. Вечером 4 апреля мужчина напал на губернатора Мурманской области с ножом. Глава региона был госпитализирован, позже он перенес операцию. Нападавшего задержали сотрудник ОМОН, который ранил его в ногу. Подробности — в материале URA.RU. На допросе нападавший заявил, что испытывал неприязнь к главе региона. Однако он отметил, что не был знаком с ним лично, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям