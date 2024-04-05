Из Казахстана в сторону Курганской области идут мощные потоки воды. Видео

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Южная аэрационная станция МУП "Водоканал". Екатеринбург, труба, грязная вода, поток воды, напор, экология
В Курганскую область идут потоки воды из Казахстана Фото:
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В соцсетях появилось видео из Казахстана. На нем зафиксировано, как мощные потоки воды реки Уй идут в сторону Курганской области. Об этом сообщает паблик «Погода 45» соцсети «ВКонтакте».

«Мощный поток на реке Уй, которая впадает в Тобол», — информирует своих подписчиков паблик. Сообщается, что видео снято в Казахстане.

В настоящее время курганские власти готовятся к подтоплениям в населенных пунктах на реке Уй и Тобол. В селе Усть-Уйское, что стоит на реке Уй уже отменили автобусное сообщение. Также сегодня в Тоболе зафиксирован наибольший рост уровня воды в селе Звериноголовском, которое находится рядом с границей с Казахстаном.

Ранее URA.Ru сообщало, что в Курганской области продолжает прибывать вода в местных реках. Власти и спецслужбы уже проводят несколько мероприятий по превентивной эвакуации из сел и городов.

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В соцсетях появилось видео из Казахстана. На нем зафиксировано, как мощные потоки воды реки Уй идут в сторону Курганской области. Об этом сообщает паблик «Погода 45» соцсети «ВКонтакте». «Мощный поток на реке Уй, которая впадает в Тобол», — информирует своих подписчиков паблик. Сообщается, что видео снято в Казахстане. В настоящее время курганские власти готовятся к подтоплениям в населенных пунктах на реке Уй и Тобол. В селе Усть-Уйское, что стоит на реке Уй уже отменили автобусное сообщение. Также сегодня в Тоболе зафиксирован наибольший рост уровня воды в селе Звериноголовском, которое находится рядом с границей с Казахстаном. Ранее URA.Ru сообщало, что в Курганской области продолжает прибывать вода в местных реках. Власти и спецслужбы уже проводят несколько мероприятий по превентивной эвакуации из сел и городов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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