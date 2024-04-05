В Курганскую область идут потоки воды из Казахстана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

В соцсетях появилось видео из Казахстана. На нем зафиксировано, как мощные потоки воды реки Уй идут в сторону Курганской области. Об этом сообщает паблик «Погода 45» соцсети «ВКонтакте».

«Мощный поток на реке Уй, которая впадает в Тобол», — информирует своих подписчиков паблик. Сообщается, что видео снято в Казахстане.

В настоящее время курганские власти готовятся к подтоплениям в населенных пунктах на реке Уй и Тобол. В селе Усть-Уйское, что стоит на реке Уй уже отменили автобусное сообщение. Также сегодня в Тоболе зафиксирован наибольший рост уровня воды в селе Звериноголовском, которое находится рядом с границей с Казахстаном.

Ранее URA.Ru сообщало, что в Курганской области продолжает прибывать вода в местных реках. Власти и спецслужбы уже проводят несколько мероприятий по превентивной эвакуации из сел и городов.