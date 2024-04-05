Чибис поблагодарил Росгвардию за быстрое задержание нападавшего

05 апреля 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Пострадавший после ножевого ранения губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил Росгвардию. Он отметил профессионализм силовиков, которые задержали нападавшего. «Хочу поблагодарить Росгвардию за умение быстро реагировать в самых критичных ситуациях. В результате нападавший был оперативно задержан», — заявил Андрей Чибис, его слова передает telegram-канал «Оперштаб Мурманск». Он также выразил слова благодарности всем правоохранительным органам, которые оперативно вмешиваются в критическую ситуацию. Вечером 4 апреля мужчина с ножом напал на Чибиса. Он был оперативно задержан. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, передает «Национальная служба новостей». Чибис был доставлен в больницу, спустя время он пришел в себя. Нападавший ранее пырнул ножом своего коллегу по работе и оставил место ДТП, за что был лишен водительских прав. Подробнее о его личности — в материале URA.RU.