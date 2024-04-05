Чибис поблагодарил Росгвардию за быстрое задержание нападавшего

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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, чибис андрей
Андрей Чибис отметил, что правоохранительные органы быстро отреагировали после покушения Фото:
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Губернатора Мурманской области ранили ножом

Пострадавший после ножевого ранения губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил Росгвардию. Он отметил профессионализм силовиков, которые задержали нападавшего.

«Хочу поблагодарить Росгвардию за умение быстро реагировать в самых критичных ситуациях. В результате нападавший был оперативно задержан», — заявил Андрей Чибис, его слова передает telegram-канал «Оперштаб Мурманск». Он также выразил слова благодарности всем правоохранительным органам, которые оперативно вмешиваются в критическую ситуацию.

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Напавшему на губернатора Чибиса мужчине грозит 20 лет тюрьмы: что известно о покушении

Вечером 4 апреля мужчина с ножом напал на Чибиса. Он был оперативно задержан. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, передает «Национальная служба новостей». Чибис был доставлен в больницу, спустя время он пришел в себя.

Нападавший ранее пырнул ножом своего коллегу по работе и оставил место ДТП, за что был лишен водительских прав. Подробнее о его личности — в материале URA.RU.

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Пострадавший после ножевого ранения губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил Росгвардию. Он отметил профессионализм силовиков, которые задержали нападавшего. «Хочу поблагодарить Росгвардию за умение быстро реагировать в самых критичных ситуациях. В результате нападавший был оперативно задержан», — заявил Андрей Чибис, его слова передает telegram-канал «Оперштаб Мурманск». Он также выразил слова благодарности всем правоохранительным органам, которые оперативно вмешиваются в критическую ситуацию. Вечером 4 апреля мужчина с ножом напал на Чибиса. Он был оперативно задержан. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, передает «Национальная служба новостей». Чибис был доставлен в больницу, спустя время он пришел в себя. Нападавший ранее пырнул ножом своего коллегу по работе и оставил место ДТП, за что был лишен водительских прав. Подробнее о его личности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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