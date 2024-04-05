В Нагайбакском районе паводком снесло линии электропередач. Фото

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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, непогода, паводок, наводнение, потоп, подтопление
Линию электропередач, ведущую к поселку Александро-Невский, смыло паводком Фото:
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Паводок в Челябинской области весной 2024 года

В Нагайбакском районе Челябинской области, где объявлен режим ЧС из-за половодья, 5 апреля паводком снесло линию электропередач поселка Александро-Невский. Свет в поселке будет работать за счет альтернативных генераторов.

«Сегодня паводковыми водами в Нагайбакском районе смыло линию электропередач, ведущую к поселку Александро-Невский. Идут работы по временному обеспечению жителей при помощи генераторов», — сообщили в газете «Всходы».

Течение сломало шесть опор и повредило воздушную линию на десять киловольт. На месте идут работы по восстановлению электропередачи. Генераторы будут доставлены в поселок из Карталинского и Кизильского районов.

В Нагайбакском районе чрезвычайная ситуация объявлена 5 апреля. Там паводком подтопило дома в пяти поселках, а также был разрушен мост к поселку Копаловский. Губернатор Алексей Текслер поручил направить в район максимум сил и оказать дополнительную помощь. Режим ЧС был также введен в Варненском и Брединском районах.

Паводком снесло шесть опор и линию электропередач
Паводком снесло шесть опор и линию электропередач

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В Нагайбакском районе Челябинской области, где объявлен режим ЧС из-за половодья, 5 апреля паводком снесло линию электропередач поселка Александро-Невский. Свет в поселке будет работать за счет альтернативных генераторов. «Сегодня паводковыми водами в Нагайбакском районе смыло линию электропередач, ведущую к поселку Александро-Невский. Идут работы по временному обеспечению жителей при помощи генераторов», — сообщили в газете «Всходы». Течение сломало шесть опор и повредило воздушную линию на десять киловольт. На месте идут работы по восстановлению электропередачи. Генераторы будут доставлены в поселок из Карталинского и Кизильского районов. В Нагайбакском районе чрезвычайная ситуация объявлена 5 апреля. Там паводком подтопило дома в пяти поселках, а также был разрушен мост к поселку Копаловский. Губернатор Алексей Текслер поручил направить в район максимум сил и оказать дополнительную помощь. Режим ЧС был также введен в Варненском и Брединском районах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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