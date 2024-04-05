В Нагайбакском районе Челябинской области, где объявлен режим ЧС из-за половодья, 5 апреля паводком снесло линию электропередач поселка Александро-Невский. Свет в поселке будет работать за счет альтернативных генераторов.
«Сегодня паводковыми водами в Нагайбакском районе смыло линию электропередач, ведущую к поселку Александро-Невский. Идут работы по временному обеспечению жителей при помощи генераторов», — сообщили в газете «Всходы».
Течение сломало шесть опор и повредило воздушную линию на десять киловольт. На месте идут работы по восстановлению электропередачи. Генераторы будут доставлены в поселок из Карталинского и Кизильского районов.
В Нагайбакском районе чрезвычайная ситуация объявлена 5 апреля. Там паводком подтопило дома в пяти поселках, а также был разрушен мост к поселку Копаловский. Губернатор Алексей Текслер поручил направить в район максимум сил и оказать дополнительную помощь. Режим ЧС был также введен в Варненском и Брединском районах.
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