В Нагайбакском районе паводком снесло линии электропередач. Фото

05 апреля 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Линию электропередач, ведущую к поселку Александро-Невский, смыло паводком Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года В Нагайбакском районе Челябинской области, где объявлен режим ЧС из-за половодья, 5 апреля паводком снесло линию электропередач поселка Александро-Невский. Свет в поселке будет работать за счет альтернативных генераторов. «Сегодня паводковыми водами в Нагайбакском районе смыло линию электропередач, ведущую к поселку Александро-Невский. Идут работы по временному обеспечению жителей при помощи генераторов», — сообщили в газете «Всходы». Течение сломало шесть опор и повредило воздушную линию на десять киловольт. На месте идут работы по восстановлению электропередачи. Генераторы будут доставлены в поселок из Карталинского и Кизильского районов. В Нагайбакском районе чрезвычайная ситуация объявлена 5 апреля. Там паводком подтопило дома в пяти поселках, а также был разрушен мост к поселку Копаловский. Губернатор Алексей Текслер поручил направить в район максимум сил и оказать дополнительную помощь. Режим ЧС был также введен в Варненском и Брединском районах. Паводком снесло шесть опор и линию электропередач Фото: telegram-канал газеты «Восходы» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нагайбакском районе Челябинской области, где объявлен режим ЧС из-за половодья, 5 апреля паводком снесло линию электропередач поселка Александро-Невский. Свет в поселке будет работать за счет альтернативных генераторов. «Сегодня паводковыми водами в Нагайбакском районе смыло линию электропередач, ведущую к поселку Александро-Невский. Идут работы по временному обеспечению жителей при помощи генераторов», — сообщили в газете «Всходы». Течение сломало шесть опор и повредило воздушную линию на десять киловольт. На месте идут работы по восстановлению электропередачи. Генераторы будут доставлены в поселок из Карталинского и Кизильского районов. В Нагайбакском районе чрезвычайная ситуация объявлена 5 апреля. Там паводком подтопило дома в пяти поселках, а также был разрушен мост к поселку Копаловский. Губернатор Алексей Текслер поручил направить в район максимум сил и оказать дополнительную помощь. Режим ЧС был также введен в Варненском и Брединском районах.