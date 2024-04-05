Еще в одном районе Челябинской области введен режим ЧС

В Нагайбакском районе Челябинской области, вслед за Ваненским и Брединским районами, из-за подтоплений 5 апреля введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом URA.RU сообщили местные СМИ.
«В Нагайбакском районе введен режим ЧС. Глава района Егор Тимофеев подписал соответствующее постановление», — сообщила районная газета «Всходы».
Режим ЧС 4 апреля был введен на территории Варнинского и Брединского районов. Режим повышенной готовности действует в Коркинском, Чесменском и Карталинском районах.
В Нагайбакском районе ходе паводка подтопило дома в Остроленском, Фершампенуазе, Париже, Касселе и поселке Переселенческий. Также поток воды разрушил мост в поселке Копаловский. В селе Париж из-за половодья отключили водоснабжение.
В Карталинском районе льдина повредила водопровод, оставив без газа более 700 человек. Ограничение движения введено на автомобильной дороге Толсты-автодорога Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды. Всего в регионе подтоплено 38 жилых домов.
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