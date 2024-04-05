Еще в одном районе Челябинской области введен режим ЧС

В регионе подтоплено 38 жилых домов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года

В Нагайбакском районе Челябинской области, вслед за Ваненским и Брединским районами, из-за подтоплений 5 апреля введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом URA.RU сообщили местные СМИ.

«В Нагайбакском районе введен режим ЧС. Глава района Егор Тимофеев подписал соответствующее постановление», — сообщила районная газета «Всходы».

Режим ЧС 4 апреля был введен на территории Варнинского и Брединского районов. Режим повышенной готовности действует в Коркинском, Чесменском и Карталинском районах.

В Нагайбакском районе ходе паводка подтопило дома в Остроленском, Фершампенуазе, Париже, Касселе и поселке Переселенческий. Также поток воды разрушил мост в поселке Копаловский. В селе Париж из-за половодья отключили водоснабжение.

В Карталинском районе льдина повредила водопровод, оставив без газа более 700 человек. Ограничение движения введено на автомобильной дороге Толсты-автодорога Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды. Всего в регионе подтоплено 38 жилых домов.