Еще в одном районе Челябинской области введен режим ЧС

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Фоторепортаж с мест подтопления во время паводка. Курган., снег, река тобол, потоп, дом, весна, лед
В регионе подтоплено 38 жилых домов Фото:
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Паводок в Челябинской области весной 2024 года

В Нагайбакском районе Челябинской области, вслед за Ваненским и Брединским районами, из-за подтоплений 5 апреля введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом URA.RU сообщили местные СМИ.

«В Нагайбакском районе введен режим ЧС. Глава района Егор Тимофеев подписал соответствующее постановление», — сообщила районная газета «Всходы».

Режим ЧС 4 апреля был введен на территории Варнинского и Брединского районов. Режим повышенной готовности действует в Коркинском, Чесменском и Карталинском районах.

В Нагайбакском районе ходе паводка подтопило дома в Остроленском, Фершампенуазе, Париже, Касселе и поселке Переселенческий. Также поток воды разрушил мост в поселке Копаловский. В селе Париж из-за половодья отключили водоснабжение.

В Карталинском районе льдина повредила водопровод, оставив без газа более 700 человек. Ограничение движения введено на автомобильной дороге Толсты-автодорога Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды. Всего в регионе подтоплено 38 жилых домов.

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В Нагайбакском районе Челябинской области, вслед за Ваненским и Брединским районами, из-за подтоплений 5 апреля введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом URA.RU сообщили местные СМИ. «В Нагайбакском районе введен режим ЧС. Глава района Егор Тимофеев подписал соответствующее постановление», — сообщила районная газета «Всходы». Режим ЧС 4 апреля был введен на территории Варнинского и Брединского районов. Режим повышенной готовности действует в Коркинском, Чесменском и Карталинском районах. В Нагайбакском районе ходе паводка подтопило дома в Остроленском, Фершампенуазе, Париже, Касселе и поселке Переселенческий. Также поток воды разрушил мост в поселке Копаловский. В селе Париж из-за половодья отключили водоснабжение. В Карталинском районе льдина повредила водопровод, оставив без газа более 700 человек. Ограничение движения введено на автомобильной дороге Толсты-автодорога Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды. Всего в регионе подтоплено 38 жилых домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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