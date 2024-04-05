Челябинский губернатор приказал направить максимум сил в Нагайбакский район

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу оказать всестороннюю помощь Егору Тимофееву — главе Нагайбакского района, где на сегодняшний день самая сложная ситуация с паводком. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Ситуация у вас непростая. Коллеги, я в данном случае к МЧС обращаюсь, к коллегам из правительства, смотрите: всю необходимую помощь оказывайте, потому что видно, по сравнению со вчерашним днем ситуация резко изменилась, ухудшилась», — подчеркнул Текслер.
Губернатор дал поручение министру общественной безопасности Светлане Костиной направить в район дополнительные силы. Также он дал указание членам правительства откликаться на все просьбы о выделении дополнительных сил и средств, которые будут поступать от главы района Егора Тимофеева.
В Нагайбакском районе ходе паводка подтопило дома в Остроленском, Фершампенуазе, Париже, Касселе и поселке Переселенческий. Также поток воды разрушил мост в поселке Копаловский. В селе Париж из-за половодья отключили водоснабжение. 5 апреля в районе объявлен режим ЧС.
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