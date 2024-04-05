Преподавательница Екатеринбургского монтажного колледжа (ЕМК) скончалась 5 апреля прямо на рабочем место. Информацию URA.RU подтвердили в ЕМК. Ей было около 46 лет, добавил источник в экстренных службах.
«Нет, это не во время пар было. Приезжала скорая помощь, бригада проводила реанимационные мероприятия. Человек скоропостижно скончался. Мы очень сильно скорбим, прошу не донимать нас», — сказали в учреждении.
Представитель колледжа назвал ее прекрасным преподавателем. «Нам очень тяжело, очень хороший человек был», — добавил он. Называть возраст и ФИО женщины, он отказался. Охранники учреждения сказали журналисту URA.RU, что трагедия произошла примерно час назад.
О том, что в городском колледже скончался преподаватель, URA.RU сообщило ранее. В СУ СК по Свердловской области пока не комментировали инцидент.
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