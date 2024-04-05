В екатеринбургском колледже нашли мертвым 46-летнего преподавателя

Инцидент произошел в Екатеринбургском монтажном колледже (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Преподавательница Екатеринбургского монтажного колледжа (ЕМК) скончалась 5 апреля прямо на рабочем место. Информацию URA.RU подтвердили в ЕМК. Ей было около 46 лет, добавил источник в экстренных службах.

«Нет, это не во время пар было. Приезжала скорая помощь, бригада проводила реанимационные мероприятия. Человек скоропостижно скончался. Мы очень сильно скорбим, прошу не донимать нас», — сказали в учреждении.

Представитель колледжа назвал ее прекрасным преподавателем. «Нам очень тяжело, очень хороший человек был», — добавил он. Называть возраст и ФИО женщины, он отказался. Охранники учреждения сказали журналисту URA.RU, что трагедия произошла примерно час назад.

О том, что в городском колледже скончался преподаватель, URA.RU сообщило ранее. В СУ СК по Свердловской области пока не комментировали инцидент.

Бригада врачей уже забрала тело женщины Фото: Илья Московец / URA.RU