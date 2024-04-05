В колледже Екатеринбурга нашли труп преподавателя

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Предположительно, у женщины произошел сердечный приступ Фото:

В Екатеринбургском монтажном колледже (ЕМК) прямо на рабочем месте скончалась преподавательница. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.

Трагедия произошла днем 5 апреля. Предположительно, у женщины случился сердечный приступ, добавил собеседник. В ЕМК URA.RU информацию о гибели работника подтвердили.

URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Екатеринбургском монтажном колледже (ЕМК) прямо на рабочем месте скончалась преподавательница. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. Трагедия произошла днем 5 апреля. Предположительно, у женщины случился сердечный приступ, добавил собеседник. В ЕМК URA.RU информацию о гибели работника подтвердили. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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