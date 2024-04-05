В колледже Екатеринбурга нашли труп преподавателя

05 апреля 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Предположительно, у женщины произошел сердечный приступ Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбургском монтажном колледже (ЕМК) прямо на рабочем месте скончалась преподавательница. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. Трагедия произошла днем 5 апреля. Предположительно, у женщины случился сердечный приступ, добавил собеседник. В ЕМК URA.RU информацию о гибели работника подтвердили. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбургском монтажном колледже (ЕМК) прямо на рабочем месте скончалась преподавательница. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. Трагедия произошла днем 5 апреля. Предположительно, у женщины случился сердечный приступ, добавил собеседник. В ЕМК URA.RU информацию о гибели работника подтвердили. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.