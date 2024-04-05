В колледже Екатеринбурга нашли труп преподавателя

Предположительно, у женщины произошел сердечный приступ
В Екатеринбургском монтажном колледже (ЕМК) прямо на рабочем месте скончалась преподавательница. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.
Трагедия произошла днем 5 апреля. Предположительно, у женщины случился сердечный приступ, добавил собеседник. В ЕМК URA.RU информацию о гибели работника подтвердили.
URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.
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