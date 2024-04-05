Мишустин: в новых регионах меняются правила начисления пенсий военным

Мишустин: время службы в ДНР, ЛНР и на Украине учтут при назначении пенсии

05 апреля 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Кабмин распространит на новые регионы стандартную для РФ систему соцзащиты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Время, которое военные и силовики из новых регионов РФ отслужили в ДНР, ЛНР и на Украине, будет учтено при назначении страховой пенсии. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещание с министрами. Также он отметил, что правительство приняло решение распространить на новые регионы стандартную для России систему социальной защиты. «В каждом из новых субъектов должна действовать система социальной защиты, которая отвечает нашим российским стандартам… Рассмотрим законопроект, которым будет установлен порядок учета периодов прохождения военной службы и равные условия по пенсионному обеспечению службы при исчислении страхового стажа и при последующем назначении пенсии», — рассказал Мишустин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». По словам Мишустина, время, которое военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и других ведомств отслужили в ДНР, ЛНР и на Украине, будет учитываться при определении их права на страховую пенсию наравне с тем, которая прописана в российском законодательстве. Работа, по словам Мишустина, ведется в рамках продолжение реализации запланированных мер по социальной защите жителей новых регионов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Время, которое военные и силовики из новых регионов РФ отслужили в ДНР, ЛНР и на Украине, будет учтено при назначении страховой пенсии. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещание с министрами. Также он отметил, что правительство приняло решение распространить на новые регионы стандартную для России систему социальной защиты. «В каждом из новых субъектов должна действовать система социальной защиты, которая отвечает нашим российским стандартам… Рассмотрим законопроект, которым будет установлен порядок учета периодов прохождения военной службы и равные условия по пенсионному обеспечению службы при исчислении страхового стажа и при последующем назначении пенсии», — рассказал Мишустин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». По словам Мишустина, время, которое военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и других ведомств отслужили в ДНР, ЛНР и на Украине, будет учитываться при определении их права на страховую пенсию наравне с тем, которая прописана в российском законодательстве. Работа, по словам Мишустина, ведется в рамках продолжение реализации запланированных мер по социальной защите жителей новых регионов.