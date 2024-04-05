Минздрав: глава Мурманской области Чибис находится в тяжелом состоянии

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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, чибис андрей
Адрей Чибис пережил покушение 4 апреля Фото:
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Глава Мурманской области Андрей Чибис находится в тяжелом состоянии после нападения. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев.

«Состояние Андрея Владимировича остается тяжелым, в динамике стабильным. Пациенту проводится вся необходимая терапия», — заявил Дмитрий Панычев. Его слова приводит telegram-канал «Оперштаб Мурманск».

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Панычев добавил, что губернатор будет переведен в областную больницу для лечения. Ранее он перенес операцию. Он поблагодарил медиков, которые сделали все «четко и правильно».

Днем ранее Чибиса ранил мужчина. Это произошло после мероприятия в местном ДК. Нападавший задержан, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что покушение будет расследовано в самые короткие сроки, передает RT.

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Глава Мурманской области Андрей Чибис находится в тяжелом состоянии после нападения. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев. «Состояние Андрея Владимировича остается тяжелым, в динамике стабильным. Пациенту проводится вся необходимая терапия», — заявил Дмитрий Панычев. Его слова приводит telegram-канал «Оперштаб Мурманск». Панычев добавил, что губернатор будет переведен в областную больницу для лечения. Ранее он перенес операцию. Он поблагодарил медиков, которые сделали все «четко и правильно». Днем ранее Чибиса ранил мужчина. Это произошло после мероприятия в местном ДК. Нападавший задержан, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что покушение будет расследовано в самые короткие сроки, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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