Минздрав: глава Мурманской области Чибис находится в тяжелом состоянии

Глава Мурманской области Андрей Чибис находится в тяжелом состоянии после нападения. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев.
«Состояние Андрея Владимировича остается тяжелым, в динамике стабильным. Пациенту проводится вся необходимая терапия», — заявил Дмитрий Панычев. Его слова приводит
Панычев добавил, что губернатор будет переведен в областную больницу для лечения. Ранее он перенес операцию. Он поблагодарил медиков, которые сделали все «четко и правильно».
Днем ранее Чибиса ранил мужчина. Это произошло после мероприятия в местном ДК. Нападавший задержан, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что покушение будет расследовано в самые короткие сроки, передает RT.
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