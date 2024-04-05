Происшествия Минздрав: глава Мурманской области Чибис находится в тяжелом состоянии 05 апреля 2024 в 17:42 Размер текста - 17 + Адрей Чибис пережил покушение 4 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Губернатора Мурманской области ранили ножом Глава Мурманской области Андрей Чибис находится в тяжелом состоянии после нападения. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев. «Состояние Андрея Владимировича остается тяжелым, в динамике стабильным. Пациенту проводится вся необходимая терапия», — заявил Дмитрий Панычев. Его слова приводит telegram-канал «Оперштаб Мурманск». Новость по теме Самые громкие покушения на губернаторов РФ: от ножевого ранения до выпуска ракет Панычев добавил, что губернатор будет переведен в областную больницу для лечения. Ранее он перенес операцию. Он поблагодарил медиков, которые сделали все «четко и правильно». Днем ранее Чибиса ранил мужчина. Это произошло после мероприятия в местном ДК. Нападавший задержан, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что покушение будет расследовано в самые короткие сроки, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава Мурманской области Андрей Чибис находится в тяжелом состоянии после нападения. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев. «Состояние Андрея Владимировича остается тяжелым, в динамике стабильным. Пациенту проводится вся необходимая терапия», — заявил Дмитрий Панычев. Его слова приводит telegram-канал «Оперштаб Мурманск». Панычев добавил, что губернатор будет переведен в областную больницу для лечения. Ранее он перенес операцию. Он поблагодарил медиков, которые сделали все «четко и правильно». Днем ранее Чибиса ранил мужчина. Это произошло после мероприятия в местном ДК. Нападавший задержан, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что покушение будет расследовано в самые короткие сроки, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям