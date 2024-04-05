Курганцы пожаловались, что за проезд на кладбище требуют деньги

Проезд на кладбище села Каширино заградили покрышками на период распутицы (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Каширино дорогу на кладбище перекрыли покрышками, а за проезд представитель местной администрации просит заплатить деньги. Об этом URA.RU сообщил представитель одной из похоронных организаций. Информацию о платном проезде на кладбище власти опровергли.

«Представитель администрации по дороге на кладбище села Каширино положила резиновые покрышки. Теперь собирает деньги за въезд на кладбище под видом благотворительных взносов. Люди подъезжают, раз женщина представляется представителем администрации, ей деньги отдают», — рассказал собеседник.

Руководитель Митинского территориального отдела администрации Кетовского округа Олег Гусев сообщил корреспонденту URA.RU, что по дороге на кладбище села Каширино, действительно, поставлены покрышки. «Проезд на кладбище не перекрыли, а в связи с распутицей поставили резиновые покрышки, чтобы не разбивать дорогу, чтобы люди на кладбище на машинах не заезжали. При захоронении мы покрышки эти убираем, проезд открывается. Эта мера только на весенний период. А деньги у нас никто не берет, не было такого», — сказал Гусев.

Ранее URA.RU писало, что жители села Белозерское не смогли проехать на кладбище, чтобы указать место захоронения родственника. Дорога оказалась затопленной талыми водами. Сельчане обратились к местным властям, но помощи не дождались. После публикации прокуратура провела проверку и внесла в адрес главы Белозерского округа представление об устранении законодательства в части содержания кладбища.

Проезд на кладбище села Каширино в Кетовском округе закрыли старыми покрышками Фото: предоставил читатель URA.RU

Фото: предоставил читатель URA.RU