05 апреля 2024

Глава СКР поручил разобраться в убийстве предпринимателя из Сургута

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В Сургуте 4 апреля неизвестный в маске застрелил предпринимателя Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание представить доклад о ходе расследования уголовного дела, которое возбудили в связи с убийством предпринимателя из Сургута (ХМАО). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства жителя ХМАО. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о расследование и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В Сургуте 4 апреля неизвестный в маске застрелил мужчину и скрылся. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, пострадавший погиб от полученных ран на месте происшествия. Уточнялось, что трагедия произошла на глазах супруги и ребенка жертвы. Кроме того, выяснилось, что на теле убитого нашли четыре огнестрельных ранения в грудь. Основная версия убийства — криминальные разборки. Есть информация, что у покойного был конфликт с одной из группировок. По словам источника в силовых структурах, расправа носит заказной характер.

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Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание представить доклад о ходе расследования уголовного дела, которое возбудили в связи с убийством предпринимателя из Сургута (ХМАО). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства жителя ХМАО. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о расследование и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В Сургуте 4 апреля неизвестный в маске застрелил мужчину и скрылся. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, пострадавший погиб от полученных ран на месте происшествия. Уточнялось, что трагедия произошла на глазах супруги и ребенка жертвы. Кроме того, выяснилось, что на теле убитого нашли четыре огнестрельных ранения в грудь. Основная версия убийства — криминальные разборки. Есть информация, что у покойного был конфликт с одной из группировок. По словам источника в силовых структурах, расправа носит заказной характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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