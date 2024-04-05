Глава СКР поручил разобраться в убийстве предпринимателя из Сургута

06 апреля 2024 в 01:10 Размер текста - 17 +

В Сургуте 4 апреля неизвестный в маске застрелил предпринимателя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание представить доклад о ходе расследования уголовного дела, которое возбудили в связи с убийством предпринимателя из Сургута (ХМАО). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства жителя ХМАО. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о расследование и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В Сургуте 4 апреля неизвестный в маске застрелил мужчину и скрылся. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, пострадавший погиб от полученных ран на месте происшествия. Уточнялось, что трагедия произошла на глазах супруги и ребенка жертвы. Кроме того, выяснилось, что на теле убитого нашли четыре огнестрельных ранения в грудь. Основная версия убийства — криминальные разборки. Есть информация, что у покойного был конфликт с одной из группировок. По словам источника в силовых структурах, расправа носит заказной характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание представить доклад о ходе расследования уголовного дела, которое возбудили в связи с убийством предпринимателя из Сургута (ХМАО). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства жителя ХМАО. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о расследование и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В Сургуте 4 апреля неизвестный в маске застрелил мужчину и скрылся. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, пострадавший погиб от полученных ран на месте происшествия. Уточнялось, что трагедия произошла на глазах супруги и ребенка жертвы. Кроме того, выяснилось, что на теле убитого нашли четыре огнестрельных ранения в грудь. Основная версия убийства — криминальные разборки. Есть информация, что у покойного был конфликт с одной из группировок. По словам источника в силовых структурах, расправа носит заказной характер.