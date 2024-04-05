Картаполов: в весенний призыв может прийти сразу две повестки

В период весеннего призыва может прийти сразу две повестки — бумажная и электронная. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.
«Могут прийти электронная и бумажная повестки. В этом нет ничего страшного», — приводят РИА Новости слова Картаполова.
Депутат отметил, что в военкомат в таком случае следует идти по бумажной повестке. Депутат добавил, что документы о призыве в армию полностью одинаковые.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Уточняется, что планируется призвать 150 тысяч человек. Весенний призыв начался 1 апреля и продлится до 15 июля.
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