05 апреля 2024

Картаполов: в весенний призыв может прийти сразу две повестки

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В военкомат следует идти по бумажной повестке Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2024

В период весеннего призыва может прийти сразу две повестки — бумажная и электронная. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

«Могут прийти электронная и бумажная повестки. В этом нет ничего страшного», — приводят РИА Новости слова Картаполова.

Депутат отметил, что в военкомат в таком случае следует идти по бумажной повестке. Депутат добавил, что документы о призыве в армию полностью одинаковые.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Уточняется, что планируется призвать 150 тысяч человек. Весенний призыв начался 1 апреля и продлится до 15 июля.

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В период весеннего призыва может прийти сразу две повестки — бумажная и электронная. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. «Могут прийти электронная и бумажная повестки. В этом нет ничего страшного», — приводят РИА Новости слова Картаполова. Депутат отметил, что в военкомат в таком случае следует идти по бумажной повестке. Депутат добавил, что документы о призыве в армию полностью одинаковые. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Уточняется, что планируется призвать 150 тысяч человек. Весенний призыв начался 1 апреля и продлится до 15 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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