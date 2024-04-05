Администрация Орска: весь жилой сектор Старого города под угрозой подтопления

«В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города. Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации», — говорится в сообщении. Там уточнили, что автобусы для эвакуации граждан ожидают людей на улице К. Маркса.
В Орске подготовлены пункты временного размещения на 6,5 тысячи мест, пишет RT. Дамба в оренбургском Орске повреждена в двух местах, сообщал глава города Василий Козупица. МЧС привлекло больше людей для работ на месте происшествия. Сейчас там работают порядка 440 специалистов и 217 единиц техники, рассказали в пресс-службе ведомства.
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Весь жилой сектор Старого города под угрозой подтопления из-за прорыва дамбы. Об этом заявила администрация Орска в своем telegram-канале. «В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города. Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации», — говорится в сообщении. Там уточнили, что автобусы для эвакуации граждан ожидают людей на улице К. Маркса. В Орске подготовлены пункты временного размещения на 6,5 тысячи мест, пишет RT. Дамба в оренбургском Орске повреждена в двух местах, сообщал глава города Василий Козупица. МЧС привлекло больше людей для работ на месте происшествия. Сейчас там работают порядка 440 специалистов и 217 единиц техники, рассказали в пресс-службе ведомства.