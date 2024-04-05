05 апреля 2024

Администрация Орска: весь жилой сектор Старого города под угрозой подтопления

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Обзорная по городу. Пермь , затопление, половодье, потоп, течение, река, вода
Жителей Орска призвали срочно эвакуироваться из-за прорыва дамбы Фото:
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В Орске прорвало дамбу

Весь жилой сектор Старого города под угрозой подтопления из-за прорыва дамбы. Об этом заявила администрация Орска в своем telegram-канале.

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«В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города. Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации», — говорится в сообщении. Там уточнили, что автобусы для эвакуации граждан ожидают людей на улице К. Маркса.

В Орске подготовлены пункты временного размещения на 6,5 тысячи мест, пишет RT. Дамба в оренбургском Орске повреждена в двух местах, сообщал глава города Василий Козупица. МЧС привлекло больше людей для работ на месте происшествия. Сейчас там работают порядка 440 специалистов и 217 единиц техники, рассказали в пресс-службе ведомства.

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Весь жилой сектор Старого города под угрозой подтопления из-за прорыва дамбы. Об этом заявила администрация Орска в своем telegram-канале. «В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города. Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации», — говорится в сообщении. Там уточнили, что автобусы для эвакуации граждан ожидают людей на улице К. Маркса. В Орске подготовлены пункты временного размещения на 6,5 тысячи мест, пишет RT. Дамба в оренбургском Орске повреждена в двух местах, сообщал глава города Василий Козупица. МЧС привлекло больше людей для работ на месте происшествия. Сейчас там работают порядка 440 специалистов и 217 единиц техники, рассказали в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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