Администрация Орска: весь жилой сектор Старого города под угрозой подтопления

06 апреля 2024 в 06:03 Размер текста - 17 +

Жителей Орска призвали срочно эвакуироваться из-за прорыва дамбы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Орске прорвало дамбу Весь жилой сектор Старого города под угрозой подтопления из-за прорыва дамбы. Об этом заявила администрация Орска в своем telegram-канале. Новость по теме Как вести себя при угрозе наводнения и прорыве дамбы: порядок действий «В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города. Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации», — говорится в сообщении. Там уточнили, что автобусы для эвакуации граждан ожидают людей на улице К. Маркса. В Орске подготовлены пункты временного размещения на 6,5 тысячи мест, пишет RT. Дамба в оренбургском Орске повреждена в двух местах, сообщал глава города Василий Козупица. МЧС привлекло больше людей для работ на месте происшествия. Сейчас там работают порядка 440 специалистов и 217 единиц техники, рассказали в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Весь жилой сектор Старого города под угрозой подтопления из-за прорыва дамбы. Об этом заявила администрация Орска в своем telegram-канале. «В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города. Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации», — говорится в сообщении. Там уточнили, что автобусы для эвакуации граждан ожидают людей на улице К. Маркса. В Орске подготовлены пункты временного размещения на 6,5 тысячи мест, пишет RT. Дамба в оренбургском Орске повреждена в двух местах, сообщал глава города Василий Козупица. МЧС привлекло больше людей для работ на месте происшествия. Сейчас там работают порядка 440 специалистов и 217 единиц техники, рассказали в пресс-службе ведомства.