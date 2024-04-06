Польша подняла авиацию в небо из-за России

Авиацию Польши подняли в небо. Об этом сообщает оперативное командование польских ВС в соцсети X. По их словам, причиной послужили «интенсивные атаки на Украине».
«В польском воздушном пространстве действуют польские и союзные воздушные суда. <…> Сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации РФ», — говорится в заявлении польских военных сил. Сообщение опубликовано в соцсети X.
Варшава периодически задействует авиацию, апеллируя к российским атакам на приграничной украинской территории. В последний раз польская авиация была поднята в воздух в конце марта.
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