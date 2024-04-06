Польша подняла авиацию в небо из-за России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, армия, нато, самолет, nato
Польша периодически задействует авиацию из-за атак на украинской территории Фото:

Авиацию Польши подняли в небо. Об этом сообщает оперативное командование польских ВС в соцсети X. По их словам, причиной послужили «интенсивные атаки на Украине».

«В польском воздушном пространстве действуют польские и союзные воздушные суда. <…> Сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации РФ», — говорится в заявлении польских военных сил. Сообщение опубликовано в соцсети X.

Варшава периодически задействует авиацию, апеллируя к российским атакам на приграничной украинской территории. В последний раз польская авиация была поднята в воздух в конце марта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиацию Польши подняли в небо. Об этом сообщает оперативное командование польских ВС в соцсети X. По их словам, причиной послужили «интенсивные атаки на Украине». «В польском воздушном пространстве действуют польские и союзные воздушные суда. <…> Сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации РФ», — говорится в заявлении польских военных сил. Сообщение опубликовано в соцсети X. Варшава периодически задействует авиацию, апеллируя к российским атакам на приграничной украинской территории. В последний раз польская авиация была поднята в воздух в конце марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...