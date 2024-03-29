Польша подняла в небо авиацию «из-за интенсивной активности России»

В Польше поднята авиация. Сообщается, что это сделано из-за «интенсивной активности РФ». Об этом заявило оперативное командование польских Вооруженных сил в соцсети Х.
«В польском воздушном пространстве действует польские и союзные воздушные суда, с чем может быть связан повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации», — сообщается в официальном аккаунте соцсети Х. Там же отметили, что были соблюдены «необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства». Сейчас ведется мониторинг ситуации.
Ранее сообщалось, что российские Су-34 нанесли управляемыми бомбами удар по ВСУ на Южно-Донецком направлении. Удар был нанесен по опорному пункту и живой силе украинской армии на данном направлении, передает RT.
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