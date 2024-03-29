Польша подняла в небо авиацию «из-за интенсивной активности России»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, ф-16,  stock
Оперативное командование польских ВС сообщило, что ночью наблюдали интенсивную активность авиации РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Польше поднята авиация. Сообщается, что это сделано из-за «интенсивной активности РФ». Об этом заявило оперативное командование польских Вооруженных сил в соцсети Х.

«В польском воздушном пространстве действует польские и союзные воздушные суда, с чем может быть связан повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации», — сообщается в официальном аккаунте соцсети Х. Там же отметили, что были соблюдены «необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства». Сейчас ведется мониторинг ситуации.

Ранее сообщалось, что российские Су-34 нанесли управляемыми бомбами удар по ВСУ на Южно-Донецком направлении. Удар был нанесен по опорному пункту и живой силе украинской армии на данном направлении, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Польше поднята авиация. Сообщается, что это сделано из-за «интенсивной активности РФ». Об этом заявило оперативное командование польских Вооруженных сил в соцсети Х. «В польском воздушном пространстве действует польские и союзные воздушные суда, с чем может быть связан повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации», — сообщается в официальном аккаунте соцсети Х. Там же отметили, что были соблюдены «необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства». Сейчас ведется мониторинг ситуации. Ранее сообщалось, что российские Су-34 нанесли управляемыми бомбами удар по ВСУ на Южно-Донецком направлении. Удар был нанесен по опорному пункту и живой силе украинской армии на данном направлении, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...