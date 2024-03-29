Польша подняла в небо авиацию «из-за интенсивной активности России»

29 марта 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Оперативное командование польских ВС сообщило, что ночью наблюдали интенсивную активность авиации РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Польше поднята авиация. Сообщается, что это сделано из-за «интенсивной активности РФ». Об этом заявило оперативное командование польских Вооруженных сил в соцсети Х. «В польском воздушном пространстве действует польские и союзные воздушные суда, с чем может быть связан повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации», — сообщается в официальном аккаунте соцсети Х. Там же отметили, что были соблюдены «необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства». Сейчас ведется мониторинг ситуации. Ранее сообщалось, что российские Су-34 нанесли управляемыми бомбами удар по ВСУ на Южно-Донецком направлении. Удар был нанесен по опорному пункту и живой силе украинской армии на данном направлении, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Польше поднята авиация. Сообщается, что это сделано из-за «интенсивной активности РФ». Об этом заявило оперативное командование польских Вооруженных сил в соцсети Х. «В польском воздушном пространстве действует польские и союзные воздушные суда, с чем может быть связан повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации», — сообщается в официальном аккаунте соцсети Х. Там же отметили, что были соблюдены «необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства». Сейчас ведется мониторинг ситуации. Ранее сообщалось, что российские Су-34 нанесли управляемыми бомбами удар по ВСУ на Южно-Донецком направлении. Удар был нанесен по опорному пункту и живой силе украинской армии на данном направлении, передает RT.