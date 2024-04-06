Напавший на губернатора Мурманской области с ножом опроверг версию про «голоса в голове»

Zvezdanews: нападавший на Андрея Чибиса опроверг версию про «голоса в голове»
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Мужчина напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с ножем Фото:
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Губернатора Мурманской области ранили ножом

Александр Быданов, напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, опроверг свои слова о «голосе в голове». Об этом он сообщил журналистам.

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«Нет, не правда», — рассказал мужчина, отвечая на вопрос о возможном нападении на губернатора из-за «голосов в голове». Его слова приводит telegram-канал Zvezdanews

Быданов 4 апреля напал с ножом на губернатора Мурманской области. Это произошло после мероприятия в ДК «Строитель» в Апатитах. Андрея Чибиса госпитализировали.

Сообщается, что росгвардеец, который задержал напавшего на губернатора, будет представлен к награде. Офицер находился в охране правопорядка и общественной безопасности на встрече главы области с жителями, передает «Национальная служба новостей».

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Александр Быданов, напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, опроверг свои слова о «голосе в голове». Об этом он сообщил журналистам. «Нет, не правда», — рассказал мужчина, отвечая на вопрос о возможном нападении на губернатора из-за «голосов в голове». Его слова приводит telegram-канал Zvezdanews Быданов 4 апреля напал с ножом на губернатора Мурманской области. Это произошло после мероприятия в ДК «Строитель» в Апатитах. Андрея Чибиса госпитализировали. Сообщается, что росгвардеец, который задержал напавшего на губернатора, будет представлен к награде. Офицер находился в охране правопорядка и общественной безопасности на встрече главы области с жителями, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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