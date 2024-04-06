Путин запретил насильникам посещать детские организации и площадки

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Закон размещен на официальном интернет-портале правовой информации Фото:

Президент России Владимир Путин утвердил закон, ограничивающий доступ лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности детей, к образовательным учреждениям и детским игровым зонам. Теперь судимые за такие преступления не имеют права посещать школы, детские сады и спортивные площадки.

«Внести <…> изменение, изложив его в следующей редакции: 2) запрещения <…> посещения объектов и территорий образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей», — сообщается в тексте закона. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее депутаты Госдумы поддержали принятие во втором чтении законопроекта, который усилит надзор за лицами с судимостью за преступления против половой неприкосновенности детей. Лидер «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отмечал, что депутаты фракции предложили ввести смертную казнь для педофилов.

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Президент России Владимир Путин утвердил закон, ограничивающий доступ лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности детей, к образовательным учреждениям и детским игровым зонам. Теперь судимые за такие преступления не имеют права посещать школы, детские сады и спортивные площадки. «Внести <…> изменение, изложив его в следующей редакции: 2) запрещения <…> посещения объектов и территорий образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей», — сообщается в тексте закона. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее депутаты Госдумы поддержали принятие во втором чтении законопроекта, который усилит надзор за лицами с судимостью за преступления против половой неприкосновенности детей. Лидер «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отмечал, что депутаты фракции предложили ввести смертную казнь для педофилов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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