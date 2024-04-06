Путин подписал ряд важных законов: подробности

Путин запретил насильникам находиться на детских площадках

06 апреля 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин увеличил размер штрафов за спам-звонки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин принял ряд законов. Они опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Подробнее о них — в материале URA.RU. Путин ввел штрафы до полумиллиона рублей за самовольную замену газового оборудования без соответствующего разрешения, передает «Ридус». Кроме того, россияне за отказ допускать сотрудников газовых служб в жилище могут быть оштрафованы на сумму от пяти до 10 тысяч рублей.

Российский глава утвердил закон, гарантирующий вдовам участников спецоперации сохранение их рабочих мест на протяжении года после смерти супругов. Эта мера предоставит женщинам, потерявшим мужей во время спецоперации, стабильность и поддержку в трудоустройстве.

Путин освободил участников спецоперации от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопленных во время кредитных каникул. Согласно новому закону, проценты, начисленные за период кредитных каникул, будут аннулированы, а уже уплаченные суммы перенаправлены на погашение основного долга или других обязательств заемщика.

Президент РФ запретил лицам, осужденным за преступления против сексуальной неприкосновенности детей, посещение образовательных и детских игровых учреждений. Согласно закону, осужденные за подобные деяния теперь не имеют права находиться в школах, детских садах и на спортивных площадках.

Путин увеличил размер штрафов за навязчивые рекламные звонки и за рекламу кредитных продуктов без указания полной стоимости займа. Новые меры направлены на защиту граждан от нежелательных коммерческих предложений и обеспечение прозрачности условий кредитования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин принял ряд законов. Они опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Подробнее о них — в материале URA.RU.