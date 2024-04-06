Путин подписал ряд важных законов: подробности

Путин запретил насильникам находиться на детских площадках
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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин увеличил размер штрафов за спам-звонки Фото:

Президент РФ Владимир Путин принял ряд законов. Они опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Подробнее о них — в материале URA.RU.

  • Путин ввел штрафы до полумиллиона рублей за самовольную замену газового оборудования без соответствующего разрешения, передает «Ридус». Кроме того, россияне за отказ допускать сотрудников газовых служб в жилище могут быть оштрафованы на сумму от пяти до 10 тысяч рублей.
  • Российский глава утвердил закон, гарантирующий вдовам участников спецоперации сохранение их рабочих мест на протяжении года после смерти супругов. Эта мера предоставит женщинам, потерявшим мужей во время спецоперации, стабильность и поддержку в трудоустройстве.
  • Путин освободил участников спецоперации от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопленных во время кредитных каникул. Согласно новому закону, проценты, начисленные за период кредитных каникул, будут аннулированы, а уже уплаченные суммы перенаправлены на погашение основного долга или других обязательств заемщика.
  • Президент РФ запретил лицам, осужденным за преступления против сексуальной неприкосновенности детей, посещение образовательных и детских игровых учреждений. Согласно закону, осужденные за подобные деяния теперь не имеют права находиться в школах, детских садах и на спортивных площадках.
  • Путин увеличил размер штрафов за навязчивые рекламные звонки и за рекламу кредитных продуктов без указания полной стоимости займа. Новые меры направлены на защиту граждан от нежелательных коммерческих предложений и обеспечение прозрачности условий кредитования.

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Президент РФ Владимир Путин принял ряд законов. Они опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Подробнее о них — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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