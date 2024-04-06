В ЯНАО резко похолодает до -27 градусов

В Новом Уренгое 12 апреля похолодает до -27 градусов
В Новом Уренгое (ЯНАО) 12 апреля похолодает до -27 градусов, а в Муравленко до -19 градусов. Об этом сообщили синоптики на сайте Gismeteo.
«В Новом Уренгое 12 апреля температура воздуха опустится до -27 градусов. День будет облачный. В Муравленко похолодает до -19 градусов. Днем будет идти небольшой снегопад. Ветер в городах обещают умеренный», — говорится на сайте.
В Губкинском и Тарко-Сале температура воздуха опустится до -21 градусов. Порывы ветра будут умеренные. Синоптики спрогнозировали облачный день.
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