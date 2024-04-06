06 апреля 2024
05 апреля 2024

В ЯНАО резко похолодает до -27 градусов

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В Новом Уренгое 12 апреля похолодает до -27 градусов Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) 12 апреля похолодает до -27 градусов, а в Муравленко до -19 градусов. Об этом сообщили синоптики на сайте Gismeteo.

«В Новом Уренгое 12 апреля температура воздуха опустится до -27 градусов. День будет облачный. В Муравленко похолодает до -19 градусов. Днем будет идти небольшой снегопад. Ветер в городах обещают умеренный», — говорится на сайте.

В Губкинском и Тарко-Сале температура воздуха опустится до -21 градусов. Порывы ветра будут умеренные. Синоптики спрогнозировали облачный день.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 12 апреля похолодает до -27 градусов, а в Муравленко до -19 градусов. Об этом сообщили синоптики на сайте Gismeteo. «В Новом Уренгое 12 апреля температура воздуха опустится до -27 градусов. День будет облачный. В Муравленко похолодает до -19 градусов. Днем будет идти небольшой снегопад. Ветер в городах обещают умеренный», — говорится на сайте. В Губкинском и Тарко-Сале температура воздуха опустится до -21 градусов. Порывы ветра будут умеренные. Синоптики спрогнозировали облачный день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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