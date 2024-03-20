У жителей ХМАО пропал интерес к покупке домов и коттеджей

В Ханты-Мансийском автономном округе в первые месяцы 2024 года резко упал интерес югорчан к покупке загородной недвижимости. По данным аналитиков сервиса «Авито Недвижимость», спрос снизился на 29%.
«В Ханты-Мансийском автономном округе по итогам января — февраля нынешнего года в сравнении с ноябрем — декабрем 2023 года спрос на загородную недвижимость ослаб на 29%», — сообщили эксперты корреспонденту URA.RU. Вместе с этим за указанный период сократился и объем предложений на 8%. Особенно это заметно в сегменте таунхаусов — снижение количества объявлений на 21% за счет высокой скорости продаж.
Специалисты по недвижимости отметили, что средняя стоимость объектов загородной недвижимости в феврале текущего года зафиксирована на уровне 2,9 миллиона рублей. С декабря 2023 года рост составил 16%.
Если рассматривать статистику за год, то в ХМАО отмечается рост количества предложений о продаже загородной недвижимости. За февраль число таких объектов стало больше на 6%. Однако по сравнению с прошлым годом, интерес югорчан к «загородке» снизился более чем на треть (-36,6%).
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