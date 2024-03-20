У жителей ХМАО пропал интерес к покупке домов и коттеджей

«Авито Недвижимость»: среди жителей ХМАО на 29% снизился спрос на коттеджи

21 марта 2024 в 08:11 Размер текста - 17 +

Спрос на загородную недвижимость в ХМАО упал на треть в первые месяцы 2024 года Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе в первые месяцы 2024 года резко упал интерес югорчан к покупке загородной недвижимости. По данным аналитиков сервиса «Авито Недвижимость», спрос снизился на 29%. «В Ханты-Мансийском автономном округе по итогам января — февраля нынешнего года в сравнении с ноябрем — декабрем 2023 года спрос на загородную недвижимость ослаб на 29%», — сообщили эксперты корреспонденту URA.RU. Вместе с этим за указанный период сократился и объем предложений на 8%. Особенно это заметно в сегменте таунхаусов — снижение количества объявлений на 21% за счет высокой скорости продаж. Специалисты по недвижимости отметили, что средняя стоимость объектов загородной недвижимости в феврале текущего года зафиксирована на уровне 2,9 миллиона рублей. С декабря 2023 года рост составил 16%. Если рассматривать статистику за год, то в ХМАО отмечается рост количества предложений о продаже загородной недвижимости. За февраль число таких объектов стало больше на 6%. Однако по сравнению с прошлым годом, интерес югорчан к «загородке» снизился более чем на треть (-36,6%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе в первые месяцы 2024 года резко упал интерес югорчан к покупке загородной недвижимости. По данным аналитиков сервиса «Авито Недвижимость», спрос снизился на 29%. «В Ханты-Мансийском автономном округе по итогам января — февраля нынешнего года в сравнении с ноябрем — декабрем 2023 года спрос на загородную недвижимость ослаб на 29%», — сообщили эксперты корреспонденту URA.RU. Вместе с этим за указанный период сократился и объем предложений на 8%. Особенно это заметно в сегменте таунхаусов — снижение количества объявлений на 21% за счет высокой скорости продаж. Специалисты по недвижимости отметили, что средняя стоимость объектов загородной недвижимости в феврале текущего года зафиксирована на уровне 2,9 миллиона рублей. С декабря 2023 года рост составил 16%. Если рассматривать статистику за год, то в ХМАО отмечается рост количества предложений о продаже загородной недвижимости. За февраль число таких объектов стало больше на 6%. Однако по сравнению с прошлым годом, интерес югорчан к «загородке» снизился более чем на треть (-36,6%).