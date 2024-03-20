20 марта 2024

У жителей ХМАО пропал интерес к покупке домов и коттеджей

«Авито Недвижимость»: среди жителей ХМАО на 29% снизился спрос на коттеджи
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревенские пейзажи. Зима, деревня, коттедж, дача, загородный дом, поселок, село
Спрос на загородную недвижимость в ХМАО упал на треть в первые месяцы 2024 года Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе в первые месяцы 2024 года резко упал интерес югорчан к покупке загородной недвижимости. По данным аналитиков сервиса «Авито Недвижимость», спрос снизился на 29%.

«В Ханты-Мансийском автономном округе по итогам января — февраля нынешнего года в сравнении с ноябрем — декабрем 2023 года спрос на загородную недвижимость ослаб на 29%», — сообщили эксперты корреспонденту URA.RU. Вместе с этим за указанный период сократился и объем предложений на 8%. Особенно это заметно в сегменте таунхаусов — снижение количества объявлений на 21% за счет высокой скорости продаж.

Специалисты по недвижимости отметили, что средняя стоимость объектов загородной недвижимости в феврале текущего года зафиксирована на уровне 2,9 миллиона рублей. С декабря 2023 года рост составил 16%.

Если рассматривать статистику за год, то в ХМАО отмечается рост количества предложений о продаже загородной недвижимости. За февраль число таких объектов стало больше на 6%. Однако по сравнению с прошлым годом, интерес югорчан к «загородке» снизился более чем на треть (-36,6%).

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В Ханты-Мансийском автономном округе в первые месяцы 2024 года резко упал интерес югорчан к покупке загородной недвижимости. По данным аналитиков сервиса «Авито Недвижимость», спрос снизился на 29%. «В Ханты-Мансийском автономном округе по итогам января — февраля нынешнего года в сравнении с ноябрем — декабрем 2023 года спрос на загородную недвижимость ослаб на 29%», — сообщили эксперты корреспонденту URA.RU. Вместе с этим за указанный период сократился и объем предложений на 8%. Особенно это заметно в сегменте таунхаусов — снижение количества объявлений на 21% за счет высокой скорости продаж. Специалисты по недвижимости отметили, что средняя стоимость объектов загородной недвижимости в феврале текущего года зафиксирована на уровне 2,9 миллиона рублей. С декабря 2023 года рост составил 16%. Если рассматривать статистику за год, то в ХМАО отмечается рост количества предложений о продаже загородной недвижимости. За февраль число таких объектов стало больше на 6%. Однако по сравнению с прошлым годом, интерес югорчан к «загородке» снизился более чем на треть (-36,6%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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