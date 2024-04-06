МЧС Курганской области: в зоне наводнения могут оказаться почти 20 тысяч человек

07 апреля 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Паводок может затронуть 62 населенных пункта, прогнозируют власти Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области при максимально допустимых значениях от наводнения пострадают 18 718 человек из 62 населенных пунктов. Об этом говорится в прогнозе регионального МЧС России. «В Курганской области при максимальных допустимых значениях будут подвержены наводнению 62 населенных пункта, 4300 домов и 5550 приусадебных участков, 500 дач. От паводка могут пострадать 18 718 человек, 3649 детей», — указано в прогнозе МЧС, опубликованном на сайте ведомства. Согласно прогнозу по реке Уй, при худшем сценарии наводнению будут подвержены населенные пункты Красный октябрь (34 дома, 77 человек, 16 детей) и Усть-Уйское (24 дома, 112 человек, 36 детей, автомобильный мост и подъезд к нему) в Целинном муниципальном округе. По реке Тобол сообщается, что пострадают жители Звериноголовского (400 человек и 170 домов), Притобольного (1504 человека и 807 домов), Куртамышского (2454 человека и 1106 домов), Кетовского (2496 человек и 887 домов), Белозерского (1870 человек и 849 домов) округов. В Кургане при допустимом уровне затопления в 1070 сантиметров, в зону могут попасть автомобильные дороги Курган — Смолино, Курган — Челноково, Курган — Тополя, а также взлетно-посадочная полоса аэропорта. Паводок коснется 9805 человек, 360 домов, 600 дач и 700 приусадебных участков в городе. В прошлом прогнозе МЧС сообщалось, что в Кургане в зону подтопления попадут 6805 человек, а в Курганской области вода затопит 33 населенных пункта. Губернатор региона Вадим Шумков сообщал, что пик паводка в Кургане ожидается через семь дней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области при максимально допустимых значениях от наводнения пострадают 18 718 человек из 62 населенных пунктов. Об этом говорится в прогнозе регионального МЧС России. «В Курганской области при максимальных допустимых значениях будут подвержены наводнению 62 населенных пункта, 4300 домов и 5550 приусадебных участков, 500 дач. От паводка могут пострадать 18 718 человек, 3649 детей», — указано в прогнозе МЧС, опубликованном на сайте ведомства. Согласно прогнозу по реке Уй, при худшем сценарии наводнению будут подвержены населенные пункты Красный октябрь (34 дома, 77 человек, 16 детей) и Усть-Уйское (24 дома, 112 человек, 36 детей, автомобильный мост и подъезд к нему) в Целинном муниципальном округе. По реке Тобол сообщается, что пострадают жители Звериноголовского (400 человек и 170 домов), Притобольного (1504 человека и 807 домов), Куртамышского (2454 человека и 1106 домов), Кетовского (2496 человек и 887 домов), Белозерского (1870 человек и 849 домов) округов. В Кургане при допустимом уровне затопления в 1070 сантиметров, в зону могут попасть автомобильные дороги Курган — Смолино, Курган — Челноково, Курган — Тополя, а также взлетно-посадочная полоса аэропорта. Паводок коснется 9805 человек, 360 домов, 600 дач и 700 приусадебных участков в городе. В прошлом прогнозе МЧС сообщалось, что в Кургане в зону подтопления попадут 6805 человек, а в Курганской области вода затопит 33 населенных пункта. Губернатор региона Вадим Шумков сообщал, что пик паводка в Кургане ожидается через семь дней.