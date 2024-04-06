МЧС посчитало, сколько курганцев попадут в зону затопления при худшем сценарии

МЧС: в Кургане при худшем сценарии в зону подтопления попадут почти 7000 человек

07 апреля 2024 в 03:04 Размер текста - 17 +

По прогнозу метеорологов, пик половодья в городе наступит через семь дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане при максимально допустимых значения поднятия уровня воды в Тоболе в зоне подтопления окажутся 6805 человек и 200 жилых домов. Такими данными поделились специалисты ГУ МЧС России по Курагнской области. «В Кургане при допустимом уровне 1070 см в зону подтопления могут попасть: 6805 человек, 1453 ребенка, 200 жилых домов, 500 дачных участков, 700 приусадебных участков», — написано на сайте ведомства. В городе насчитывается восемь паводкоопасных микрорайонов, в зоне риска — три дороги и посадочная полоса курганского аэропорта. Спасатели отмечают, что при худшем сценарии вода затопит 33 населенных пункта, 1927 домов, 500 дачных участков, 10714 человек, 2519 детей. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что пик паводка в Кургане ожидается через неделю. Вечером 6 апреля выездная комиссия обследовала городские гидросооружения на предмет готовности к паводковому сезону. С более детальной информацией можно ознакомиться в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане при максимально допустимых значения поднятия уровня воды в Тоболе в зоне подтопления окажутся 6805 человек и 200 жилых домов. Такими данными поделились специалисты ГУ МЧС России по Курагнской области. «В Кургане при допустимом уровне 1070 см в зону подтопления могут попасть: 6805 человек, 1453 ребенка, 200 жилых домов, 500 дачных участков, 700 приусадебных участков», — написано на сайте ведомства. В городе насчитывается восемь паводкоопасных микрорайонов, в зоне риска — три дороги и посадочная полоса курганского аэропорта. Спасатели отмечают, что при худшем сценарии вода затопит 33 населенных пункта, 1927 домов, 500 дачных участков, 10714 человек, 2519 детей. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что пик паводка в Кургане ожидается через неделю. Вечером 6 апреля выездная комиссия обследовала городские гидросооружения на предмет готовности к паводковому сезону. С более детальной информацией можно ознакомиться в трансляции URA.RU.