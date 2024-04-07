Володин предложил закрывать торговые точки за продажу вейпов подросткам

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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, володин вячеслав
Володин требует ужесточить наказание за продажу вейпов детям Фото:

Точки продажи вейпов (электронных сигарет) должны быть закрыты за незаконную продажу данной продукции несовершеннолетним. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Правильно будет ввести более эффективное наказание для безответственных предпринимателей, например в виде приостановления работы торговой точки, а также увеличить штрафы за нарушение закона до размеров, которые побудят не продавать вейпы несовершеннолетним», — сообщил он в своем telegram-канале. Он отметил, что от соблюдения запрета на продажу зависит здоровье детей, поэтому стоит ужесточить наказание для нарушителей.

Володин заявил, что употребление вейпов несовершеннолетними может вызвать у них отек мозга и остановку сердца. И случаи подобных инцидентов — не редкость, поэтому не стоит подвергать подобной опасности детей, незаконно продавая вейпы, подытожил спикер Госдумы.

Закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, рекламы этих устройств, открытой выкладки и демонстрации такой продукции был принят в прошлом году. По словам Володина, не многие его соблюдают. Связано это с тем, что наказания по сравнению с потенциальной прибылью небольшие.

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Точки продажи вейпов (электронных сигарет) должны быть закрыты за незаконную продажу данной продукции несовершеннолетним. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Правильно будет ввести более эффективное наказание для безответственных предпринимателей, например в виде приостановления работы торговой точки, а также увеличить штрафы за нарушение закона до размеров, которые побудят не продавать вейпы несовершеннолетним», — сообщил он в своем telegram-канале. Он отметил, что от соблюдения запрета на продажу зависит здоровье детей, поэтому стоит ужесточить наказание для нарушителей. Володин заявил, что употребление вейпов несовершеннолетними может вызвать у них отек мозга и остановку сердца. И случаи подобных инцидентов — не редкость, поэтому не стоит подвергать подобной опасности детей, незаконно продавая вейпы, подытожил спикер Госдумы. Закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, рекламы этих устройств, открытой выкладки и демонстрации такой продукции был принят в прошлом году. По словам Володина, не многие его соблюдают. Связано это с тем, что наказания по сравнению с потенциальной прибылью небольшие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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