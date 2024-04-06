06 апреля 2024

В курганских храмах будут молиться, чтобы избавиться от половодья

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Освящение храма Архангела Михаила в селе Новоипатово. Свердловская область, богослужение, служба в храме, храм, церковь, вера, молитва, православие
Молебные пения пройдут в храмах 7 апреля (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

По благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила в храмах региона совершат молебные пения, чтобы избавиться от наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

«По благословению владыки 7 апреля в храмах Курганской области совершат молебные пения об избавлении от наводнения. В Александро-Невском кафедральном соборе Кургана молебен пройдет в 16:00», — сообщили в telegram-канале правительства.

Митрополит призвал жителей региона сплотиться перед угрозой наводнения и вовремя эвакуироваться, а также не подвергать себя и своих близких опасности и выполнять рекомендации спецслужб. Даниил поручил епархиальным социальным службам сформировать резерв одежды, продуктов, наборов гигиены и предметов первой необходимости, чтобы раздать их жителям населенных пунктов, которые могут оказаться в зоне затопления.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности из-за половодья. В регионе из-за затопления перекрывают дороги, а жителей Притобольного и Звериноголовского округов превентивно эвакуируют. От наводнения могут пострадать почти 20 тысяч человек из 62 населенных пунктов.

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По благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила в храмах региона совершат молебные пения, чтобы избавиться от наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «По благословению владыки 7 апреля в храмах Курганской области совершат молебные пения об избавлении от наводнения. В Александро-Невском кафедральном соборе Кургана молебен пройдет в 16:00», — сообщили в telegram-канале правительства. Митрополит призвал жителей региона сплотиться перед угрозой наводнения и вовремя эвакуироваться, а также не подвергать себя и своих близких опасности и выполнять рекомендации спецслужб. Даниил поручил епархиальным социальным службам сформировать резерв одежды, продуктов, наборов гигиены и предметов первой необходимости, чтобы раздать их жителям населенных пунктов, которые могут оказаться в зоне затопления. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности из-за половодья. В регионе из-за затопления перекрывают дороги, а жителей Притобольного и Звериноголовского округов превентивно эвакуируют. От наводнения могут пострадать почти 20 тысяч человек из 62 населенных пунктов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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