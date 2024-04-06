В курганских храмах будут молиться, чтобы избавиться от половодья

07 апреля 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Молебные пения пройдут в храмах 7 апреля (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области По благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила в храмах региона совершат молебные пения, чтобы избавиться от наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «По благословению владыки 7 апреля в храмах Курганской области совершат молебные пения об избавлении от наводнения. В Александро-Невском кафедральном соборе Кургана молебен пройдет в 16:00», — сообщили в telegram-канале правительства. Митрополит призвал жителей региона сплотиться перед угрозой наводнения и вовремя эвакуироваться, а также не подвергать себя и своих близких опасности и выполнять рекомендации спецслужб. Даниил поручил епархиальным социальным службам сформировать резерв одежды, продуктов, наборов гигиены и предметов первой необходимости, чтобы раздать их жителям населенных пунктов, которые могут оказаться в зоне затопления. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности из-за половодья. В регионе из-за затопления перекрывают дороги, а жителей Притобольного и Звериноголовского округов превентивно эвакуируют. От наводнения могут пострадать почти 20 тысяч человек из 62 населенных пунктов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила в храмах региона совершат молебные пения, чтобы избавиться от наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «По благословению владыки 7 апреля в храмах Курганской области совершат молебные пения об избавлении от наводнения. В Александро-Невском кафедральном соборе Кургана молебен пройдет в 16:00», — сообщили в telegram-канале правительства. Митрополит призвал жителей региона сплотиться перед угрозой наводнения и вовремя эвакуироваться, а также не подвергать себя и своих близких опасности и выполнять рекомендации спецслужб. Даниил поручил епархиальным социальным службам сформировать резерв одежды, продуктов, наборов гигиены и предметов первой необходимости, чтобы раздать их жителям населенных пунктов, которые могут оказаться в зоне затопления. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности из-за половодья. В регионе из-за затопления перекрывают дороги, а жителей Притобольного и Звериноголовского округов превентивно эвакуируют. От наводнения могут пострадать почти 20 тысяч человек из 62 населенных пунктов.