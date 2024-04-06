Общество Курганцам, нуждающимся в помощи из-за наводнения, помогут психологи 07 апреля 2024 в 14:46 Размер текста - 17 + Курганцы могут обратиться за помощью к психологам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жители Курганской области, которым нужна психологическая помощь из-за ситуации с наводнением, смогут позвонить психологам по телефонам горячих линий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Для жителей региона, нуждающихся в психологической помощи, организована работа телефонов горячих линий. За поддержкой психолога можно обращаться бесплатно по телефонам областного кризисного центра по оказанию помощи гражданам, пострадавших в ЧС», — сообщили в telegram-канале правительства. Круглосуточно работают телефоны 8 (3522) 46-00-49 и 8 (800) 2000-122. С понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 можно позвонить по номерам: 8 (3522) 41-82-82, 8 (951) 263-80-17, 8 (908) 006-72-43. В Курганской области от наводнения могут пострадать 62 населенных пункта. В некоторых округах началась превентивная эвакуация, ограничено движение по дорогам для всех видов транспорта и пешеходов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители Курганской области, которым нужна психологическая помощь из-за ситуации с наводнением, смогут позвонить психологам по телефонам горячих линий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Для жителей региона, нуждающихся в психологической помощи, организована работа телефонов горячих линий. За поддержкой психолога можно обращаться бесплатно по телефонам областного кризисного центра по оказанию помощи гражданам, пострадавших в ЧС», — сообщили в telegram-канале правительства. Круглосуточно работают телефоны 8 (3522) 46-00-49 и 8 (800) 2000-122. С понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 можно позвонить по номерам: 8 (3522) 41-82-82, 8 (951) 263-80-17, 8 (908) 006-72-43. В Курганской области от наводнения могут пострадать 62 населенных пункта. В некоторых округах началась превентивная эвакуация, ограничено движение по дорогам для всех видов транспорта и пешеходов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям