Полиция помогает эвакуировать жителей курганского округа во время половодья

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Полиция берет дома под охрану, чтобы избежать мародерства Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Звериноголовском округе Курганской области сотрудники полиции помогают в эвакуации жителей во время половодья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

«Полицейские принимают участие в эвакуации жителей населенных пунктов Звериноголовского округа. Они берут под охрану дома, оставленные хозяевами, чтобы избежать случаев мародерства и других противоправных действий», — сообщили в telegram-канале ведомства.

В округе выставлены дополнительные наряды сотрудников полиции. Экипажи ДПС предупреждают водителей о возможных объездах и помогают тем, кто попал в сложную ситуацию. Стражи порядка призывают жителей региона следовать принятым решениям.

Сообщалось, что глава МВД Владимир Колокольцев получил указание от президента России Владимира Путина следить за порядком в зонах паводка в Курганской области. Сотрудники курганской прокуратуры держат ситуацию на контроле. Ведомством организована работа «горячей линии» для соблюдения прав граждан.

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В Звериноголовском округе Курганской области сотрудники полиции помогают в эвакуации жителей во время половодья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России. «Полицейские принимают участие в эвакуации жителей населенных пунктов Звериноголовского округа. Они берут под охрану дома, оставленные хозяевами, чтобы избежать случаев мародерства и других противоправных действий», — сообщили в telegram-канале ведомства. В округе выставлены дополнительные наряды сотрудников полиции. Экипажи ДПС предупреждают водителей о возможных объездах и помогают тем, кто попал в сложную ситуацию. Стражи порядка призывают жителей региона следовать принятым решениям. Сообщалось, что глава МВД Владимир Колокольцев получил указание от президента России Владимира Путина следить за порядком в зонах паводка в Курганской области. Сотрудники курганской прокуратуры держат ситуацию на контроле. Ведомством организована работа «горячей линии» для соблюдения прав граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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