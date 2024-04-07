Полиция помогает эвакуировать жителей курганского округа во время половодья

Полиция берет дома под охрану, чтобы избежать мародерства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

В Звериноголовском округе Курганской области сотрудники полиции помогают в эвакуации жителей во время половодья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

«Полицейские принимают участие в эвакуации жителей населенных пунктов Звериноголовского округа. Они берут под охрану дома, оставленные хозяевами, чтобы избежать случаев мародерства и других противоправных действий», — сообщили в telegram-канале ведомства.

В округе выставлены дополнительные наряды сотрудников полиции. Экипажи ДПС предупреждают водителей о возможных объездах и помогают тем, кто попал в сложную ситуацию. Стражи порядка призывают жителей региона следовать принятым решениям.

Сообщалось, что глава МВД Владимир Колокольцев получил указание от президента России Владимира Путина следить за порядком в зонах паводка в Курганской области. Сотрудники курганской прокуратуры держат ситуацию на контроле. Ведомством организована работа «горячей линии» для соблюдения прав граждан.