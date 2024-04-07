Путин в связи с паводком поручил полиции следить за порядком в Кургане и Тюмени

07 апреля 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Путин поручил главе МВД следить за порядкам в Кургане и Тюмени из-за паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Глава МВД Владимир Колокольцев получил указание от президента страны Владимир Путина следить за порядком в зоне паводка в Курганской и Тюменской областях. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков «Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зонах паводков, в том числе в Курганской и Тюменской областях», — говорится в telegram-канале «РИА Новости». Указание дано из-за негативного прогноза развития событий относительно паводка в регионах., Ранее URA.RU сообщало, что Путин запросил прогноз о паводке в Курганской и Тюменской областях. Также президент провел телефонные переговоры с губернаторами регионов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МВД Владимир Колокольцев получил указание от президента страны Владимир Путина следить за порядком в зоне паводка в Курганской и Тюменской областях. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков «Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зонах паводков, в том числе в Курганской и Тюменской областях», — говорится в telegram-канале «РИА Новости». Указание дано из-за негативного прогноза развития событий относительно паводка в регионах., Ранее URA.RU сообщало, что Путин запросил прогноз о паводке в Курганской и Тюменской областях. Также президент провел телефонные переговоры с губернаторами регионов.