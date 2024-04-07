Путин в связи с паводком поручил полиции следить за порядком в Кургане и Тюмени

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Город. Курган , машина полиции, полицейская машина, полиция
Путин поручил главе МВД следить за порядкам в Кургане и Тюмени из-за паводка Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Глава МВД Владимир Колокольцев получил указание от президента страны Владимир Путина следить за порядком в зоне паводка в Курганской и Тюменской областях. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

«Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зонах паводков, в том числе в Курганской и Тюменской областях», — говорится в telegram-канале «РИА Новости». Указание дано из-за негативного прогноза развития событий относительно паводка в регионах.,

Ранее URA.RU сообщало, что Путин запросил прогноз о паводке в Курганской и Тюменской областях. Также президент провел телефонные переговоры с губернаторами регионов.

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Глава МВД Владимир Колокольцев получил указание от президента страны Владимир Путина следить за порядком в зоне паводка в Курганской и Тюменской областях. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков «Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зонах паводков, в том числе в Курганской и Тюменской областях», — говорится в telegram-канале «РИА Новости». Указание дано из-за негативного прогноза развития событий относительно паводка в регионах., Ранее URA.RU сообщало, что Путин запросил прогноз о паводке в Курганской и Тюменской областях. Также президент провел телефонные переговоры с губернаторами регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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