Губернатор Моор доложил Путину о ситуации с паводками в Тюменской области

Моор: в Тюменской области движение воды по рекам на постоянном контроле

07 апреля 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

В регионе подготовка к паводкам началась заблаговременно Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюменской области подготовка к паводкам была начата заблаговременно, а состав группировки МЧС для этих целей превышает 12 тысяч человек. В своем докладе президенту России Владимиру Путину глава региона Александр Моор отметил, что движение воды по рекам в области находится на постоянном контроле. «О ситуации с паводком в Тюменской области доложил Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Подготовка к паводку в регионе была начата заранее. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС составляет более 12 тысяч человек. Движение воды по рекам Тюменской области находится на постоянном контроле», — сообщил детали доклада Моор в своем telegram-канале. Глава региона добавил, что для ликвидации подтоплений подготовлено свыше 2600 единиц техники и 194 единицы плавсредств. Для отработки ЧС, связанных с большой водой, проводились командно-штабные учения. Владимир Путин ранее провел совещание с главой МЧС Александром Куренковым, где обсудил ситуация с паводком, в том числе прогноз по Курганской и Тюменской областям. Позднее глава государства провел телефонные переговоры с главами регионов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области подготовка к паводкам была начата заблаговременно, а состав группировки МЧС для этих целей превышает 12 тысяч человек. В своем докладе президенту России Владимиру Путину глава региона Александр Моор отметил, что движение воды по рекам в области находится на постоянном контроле. «О ситуации с паводком в Тюменской области доложил Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Подготовка к паводку в регионе была начата заранее. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС составляет более 12 тысяч человек. Движение воды по рекам Тюменской области находится на постоянном контроле», — сообщил детали доклада Моор в своем telegram-канале. Глава региона добавил, что для ликвидации подтоплений подготовлено свыше 2600 единиц техники и 194 единицы плавсредств. Для отработки ЧС, связанных с большой водой, проводились командно-штабные учения. Владимир Путин ранее провел совещание с главой МЧС Александром Куренковым, где обсудил ситуация с паводком, в том числе прогноз по Курганской и Тюменской областям. Позднее глава государства провел телефонные переговоры с главами регионов.