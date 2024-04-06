06 апреля 2024

Губернатор Моор доложил Путину о ситуации с паводками в Тюменской области

Моор: в Тюменской области движение воды по рекам на постоянном контроле
© Служба новостей «URA.RU»
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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр
В регионе подготовка к паводкам началась заблаговременно Фото:

В Тюменской области подготовка к паводкам была начата заблаговременно, а состав группировки МЧС для этих целей превышает 12 тысяч человек. В своем докладе президенту России Владимиру Путину глава региона Александр Моор отметил, что движение воды по рекам в области находится на постоянном контроле.

«О ситуации с паводком в Тюменской области доложил Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Подготовка к паводку в регионе была начата заранее. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС составляет более 12 тысяч человек. Движение воды по рекам Тюменской области находится на постоянном контроле», — сообщил детали доклада Моор в своем telegram-канале.

Глава региона добавил, что для ликвидации подтоплений подготовлено свыше 2600 единиц техники и 194 единицы плавсредств. Для отработки ЧС, связанных с большой водой, проводились командно-штабные учения.

Владимир Путин ранее провел совещание с главой МЧС Александром Куренковым, где обсудил ситуация с паводком, в том числе прогноз по Курганской и Тюменской областям. Позднее глава государства провел телефонные переговоры с главами регионов.

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В Тюменской области подготовка к паводкам была начата заблаговременно, а состав группировки МЧС для этих целей превышает 12 тысяч человек. В своем докладе президенту России Владимиру Путину глава региона Александр Моор отметил, что движение воды по рекам в области находится на постоянном контроле. «О ситуации с паводком в Тюменской области доложил Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Подготовка к паводку в регионе была начата заранее. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС составляет более 12 тысяч человек. Движение воды по рекам Тюменской области находится на постоянном контроле», — сообщил детали доклада Моор в своем telegram-канале. Глава региона добавил, что для ликвидации подтоплений подготовлено свыше 2600 единиц техники и 194 единицы плавсредств. Для отработки ЧС, связанных с большой водой, проводились командно-штабные учения. Владимир Путин ранее провел совещание с главой МЧС Александром Куренковым, где обсудил ситуация с паводком, в том числе прогноз по Курганской и Тюменской областям. Позднее глава государства провел телефонные переговоры с главами регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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