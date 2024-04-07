Жители Кургана обнаружили брешь в дамбе около моста через Тобол. В условиях паводка, вода через поврежденный участок защитного сооружения может попасть в город. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«В Кургане при ремонте моста через реку Тобол на улице Бурова-Петрова частично убрали насыпную часть дамбы. Ее до сих пор не восстановили», — говорится в сообщении читателя агентства. К сообщению прикреплено видео с места событий.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил администрации города проинспектировать участки дамбы на предмет возможных прорывов и начинать закрывать проезды и перепуски. Глава региона также обратил внимание чиновников на то, что во многих местах грунт с дамбы был растащен местными жителями на свои участки. Это грозит безопасности в условиях паводка, отметил Шумков.
В микрорайоне Вороновка в Кургане продолжается эвакуация жителей. С утра 8 апреля все дороги, ведущие в садоводства, будут засыпаны. Власти попросили горожан собрать документы, личные вещи, продукты питания и воду. Они рекомендовали эвакуируемым жителям отключить газ, электроэнергию и выйти на улицу Гагарина.
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Жители Кургана обнаружили брешь в дамбе около моста через Тобол. В условиях паводка, вода через поврежденный участок защитного сооружения может попасть в город. Об этом URA.RU сообщил читатель. «В Кургане при ремонте моста через реку Тобол на улице Бурова-Петрова частично убрали насыпную часть дамбы. Ее до сих пор не восстановили», — говорится в сообщении читателя агентства. К сообщению прикреплено видео с места событий. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил администрации города проинспектировать участки дамбы на предмет возможных прорывов и начинать закрывать проезды и перепуски. Глава региона также обратил внимание чиновников на то, что во многих местах грунт с дамбы был растащен местными жителями на свои участки. Это грозит безопасности в условиях паводка, отметил Шумков. В микрорайоне Вороновка в Кургане продолжается эвакуация жителей. С утра 8 апреля все дороги, ведущие в садоводства, будут засыпаны. Власти попросили горожан собрать документы, личные вещи, продукты питания и воду. Они рекомендовали эвакуируемым жителям отключить газ, электроэнергию и выйти на улицу Гагарина.