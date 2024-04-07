Власти Казахстана опровергли фейк о разрушении водохранилища, откуда вода прибывает в Курган. Видео

В Казахстане опровергли фейк о трещине в плотине, откуда вода идет в Курган

07 апреля 2024 в 22:55 Размер текста - 17 +

Водохранилище, откуда вода прибывает в Курганскую область, находится в исправном состоянии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Казахстане власти опровергли информацию о повреждении Каратомарского водохранилища, из которого вода прибывает в Курганскую область. Об этом заявил руководитель отдела госконтроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей Мукашев в своем видеообращении. «В соцсетях распространяются фейки о якобы увеличенном сбросе воды с Каратомарского водохранилища в объеме 4800 кубометров в секунду. Появляется ложная информация о повреждении плотины. Это неправда, прошу не поддаваться на провокации», — передает telegram-канал «Наш Костанай» обращение Мукашева. По данным Мукашева, в настоящее время объем сброса воды из водохранилища составляет 3300 кубометров в секунду. Он добавил, что плотина находится в исправном состоянии, угрозы прорыва нет. За весь весенний период в водохранилища Казахстана должно было поступить от 450 до 700 миллионов кубометров воды, но за последние два дня поступило около одного миллиарда кубометров. Как пишут «Костанайские новости», такого объема воды не наблюдалось с 1980 года. Усиленный сброс из водохранилищ Казахстана в Тобол ведет к быстрому увеличению уровня воды, что резко повышает риск подтопления и затопления населенных пунктов, находящихся вдоль реки — Кургана, сел в Белозерском, Кетовском, Куртамышском, Целинном, Звериноголовском и Притобольном округах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Казахстане власти опровергли информацию о повреждении Каратомарского водохранилища, из которого вода прибывает в Курганскую область. Об этом заявил руководитель отдела госконтроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей Мукашев в своем видеообращении. «В соцсетях распространяются фейки о якобы увеличенном сбросе воды с Каратомарского водохранилища в объеме 4800 кубометров в секунду. Появляется ложная информация о повреждении плотины. Это неправда, прошу не поддаваться на провокации», — передает telegram-канал «Наш Костанай» обращение Мукашева. По данным Мукашева, в настоящее время объем сброса воды из водохранилища составляет 3300 кубометров в секунду. Он добавил, что плотина находится в исправном состоянии, угрозы прорыва нет. За весь весенний период в водохранилища Казахстана должно было поступить от 450 до 700 миллионов кубометров воды, но за последние два дня поступило около одного миллиарда кубометров. Как пишут «Костанайские новости», такого объема воды не наблюдалось с 1980 года. Усиленный сброс из водохранилищ Казахстана в Тобол ведет к быстрому увеличению уровня воды, что резко повышает риск подтопления и затопления населенных пунктов, находящихся вдоль реки — Кургана, сел в Белозерском, Кетовском, Куртамышском, Целинном, Звериноголовском и Притобольном округах.