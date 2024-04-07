07 апреля 2024
06 апреля 2024

Тюменцев призывают заранее эвакуироваться из районов возможных подтоплений

ГУ МЧС России советует тюменцам заранее эвакуироваться из-за паводка
© Служба новостей «URA.RU»
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Осень. Курган, тобол, река тобол, природа, осень
Уровень воды в реках Тобол и Ишим должен сильно подняться Фото:

Уровень воды в реках Тобол и Ишим, протекающих в Тюменской области, по прогнозам должен сильно подняться. ГУ МЧС России призывает жителей заблаговременно эвакуироваться из районов возможных подтоплений.

«В Тюменской области прогнозируется повышение уровня воды в реках Ишим и Тобол. Спасатели призывают местных жителей при объявлении эвакуации заблаговременно покинуть опасную зону, не дожидаясь прихода воды», — написано в telegram-канале ведомства.

Президент России Владимир Путин запросил прогноз по ситуации с паводками в Курганской и Тюменской областях. После этого он поручил следить за порядком в зоне паводка в эти регионах.

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Уровень воды в реках Тобол и Ишим, протекающих в Тюменской области, по прогнозам должен сильно подняться. ГУ МЧС России призывает жителей заблаговременно эвакуироваться из районов возможных подтоплений. «В Тюменской области прогнозируется повышение уровня воды в реках Ишим и Тобол. Спасатели призывают местных жителей при объявлении эвакуации заблаговременно покинуть опасную зону, не дожидаясь прихода воды», — написано в telegram-канале ведомства. Президент России Владимир Путин запросил прогноз по ситуации с паводками в Курганской и Тюменской областях. После этого он поручил следить за порядком в зоне паводка в эти регионах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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