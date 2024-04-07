Тюменцев призывают заранее эвакуироваться из районов возможных подтоплений

Уровень воды в реках Тобол и Ишим, протекающих в Тюменской области, по прогнозам должен сильно подняться. ГУ МЧС России призывает жителей заблаговременно эвакуироваться из районов возможных подтоплений.
«В Тюменской области прогнозируется повышение уровня воды в реках Ишим и Тобол. Спасатели призывают местных жителей при объявлении эвакуации заблаговременно покинуть опасную зону, не дожидаясь прихода воды», — написано в telegram-канале ведомства.
Президент России Владимир Путин запросил прогноз по ситуации с паводками в Курганской и Тюменской областях. После этого он поручил следить за порядком в зоне паводка в эти регионах.
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Уровень воды в реках Тобол и Ишим, протекающих в Тюменской области, по прогнозам должен сильно подняться. ГУ МЧС России призывает жителей заблаговременно эвакуироваться из районов возможных подтоплений. «В Тюменской области прогнозируется повышение уровня воды в реках Ишим и Тобол. Спасатели призывают местных жителей при объявлении эвакуации заблаговременно покинуть опасную зону, не дожидаясь прихода воды», — написано в telegram-канале ведомства. Президент России Владимир Путин запросил прогноз по ситуации с паводками в Курганской и Тюменской областях. После этого он поручил следить за порядком в зоне паводка в эти регионах.