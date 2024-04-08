Baza: в Тверской области задержали подозреваемого в убийстве полицейского

В Тверской области задержан подозреваемый в причастности к расстрелу полицейских в Подмосковье. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«По данным „Базы“ мужчину зовут Филипп Ж. Он был задержан около полуночи в одном из домов в тверском микрорайоне „Химинститут“ (его вычислили по поступившей на мотоцикл ориентировке)», — сказано в тексте.
Отмечается, что сейчас подозреваемый находится в отделе полиции. Его проверяют на причастность к преступлению, говорится в сообщении.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Тверской области. Ответ ожидается.
В подмосковном Щелково 7 апреля неизвестный открыл огонь из пистолета по сотрудникам полиции. Это произошло во время засады на наркодилеров в Ногинском районе. В результате один полицейский убит, второй — ранен. Был введен план «Перехват» и план «Сирена». У убитого мужчины остались две дочери.
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