Baza: в Тверской области задержали подозреваемого в убийстве полицейского

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Подозреваемый находится в отделе полиции (архивное фото) Фото:

В Тверской области задержан подозреваемый в причастности к расстрелу полицейских в Подмосковье. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«По данным „Базы“ мужчину зовут Филипп Ж. Он был задержан около полуночи в одном из домов в тверском микрорайоне „Химинститут“ (его вычислили по поступившей на мотоцикл ориентировке)», — сказано в тексте.

Отмечается, что сейчас подозреваемый находится в отделе полиции. Его проверяют на причастность к преступлению, говорится в сообщении.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Тверской области. Ответ ожидается.

В подмосковном Щелково 7 апреля неизвестный открыл огонь из пистолета по сотрудникам полиции. Это произошло во время засады на наркодилеров в Ногинском районе. В результате один полицейский убит, второй — ранен. Был введен план «Перехват» и план «Сирена». У убитого мужчины остались две дочери.

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В Тверской области задержан подозреваемый в причастности к расстрелу полицейских в Подмосковье. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «По данным „Базы“ мужчину зовут Филипп Ж. Он был задержан около полуночи в одном из домов в тверском микрорайоне „Химинститут“ (его вычислили по поступившей на мотоцикл ориентировке)», — сказано в тексте. Отмечается, что сейчас подозреваемый находится в отделе полиции. Его проверяют на причастность к преступлению, говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Тверской области. Ответ ожидается. В подмосковном Щелково 7 апреля неизвестный открыл огонь из пистолета по сотрудникам полиции. Это произошло во время засады на наркодилеров в Ногинском районе. В результате один полицейский убит, второй — ранен. Был введен план «Перехват» и план «Сирена». У убитого мужчины остались две дочери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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