В Китае пришли в восторг от «супербомбы» РФ, которая определит конфликт на Украине

CNR: российские бомбы ФАБ-3000 способны нанести фатальный удар по ВСУ

08 апреля 2024 в 07:41 Размер текста - 17 +

Россия стала наращивать производство ФАБ-3000 в конце марта, сообщили в Минобороны РФ (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новые российские авиабомбы ФАБ-3000, производство которых уже налажено, способны нанести фатальный удар по ВСУ. Об этом сообщает национальное радио Китая (CNR). «Россия начала массовое производство „супербомбы“, которая нанесет фатальный удар по ВСУ и таким образом окажет существенное влияние на украинское поле боя. Речь о фугасном авиационном снаряде ФАБ-3000, который имеет низкую себестоимость и убойную силу», — говорится в материале CNR . Новость по теме Россия наращивает производство фугасных ФАБ 3000: в чем особенность и уникальность данных бомб Бомба весит три тонны. Ее потенциальный радиус поражения достигает 46 метров. Военный обозреватель Шао Юнлин отметил, что ВС РФ оснастили бомбу устройством наведения, после этого ее эффективность многократно возросла. Обозреватель уточнил, что производство бомбы, созданной на базе советской, обходится дешево. Россия стала наращивать производство «супербомб» в марте, как рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. ФАБ-3000 — это улучшенная версия ФАБ-500. Все, что известно о новой разработке, — в материале URA.RU. Помимо этого, Россия в два раза нарастила производство ФАБ-1500, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новые российские авиабомбы ФАБ-3000, производство которых уже налажено, способны нанести фатальный удар по ВСУ. Об этом сообщает национальное радио Китая (CNR). «Россия начала массовое производство „супербомбы“, которая нанесет фатальный удар по ВСУ и таким образом окажет существенное влияние на украинское поле боя. Речь о фугасном авиационном снаряде ФАБ-3000, который имеет низкую себестоимость и убойную силу», — говорится в материале CNR. Бомба весит три тонны. Ее потенциальный радиус поражения достигает 46 метров. Военный обозреватель Шао Юнлин отметил, что ВС РФ оснастили бомбу устройством наведения, после этого ее эффективность многократно возросла. Обозреватель уточнил, что производство бомбы, созданной на базе советской, обходится дешево. Россия стала наращивать производство «супербомб» в марте, как рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. ФАБ-3000 — это улучшенная версия ФАБ-500. Все, что известно о новой разработке, — в материале URA.RU. Помимо этого, Россия в два раза нарастила производство ФАБ-1500, передает RT.