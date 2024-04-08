Претендент на пост мэра Кургана Жуковский решил стать депутатом. фото

08 апреля 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Дмитрий Жуковский участвует в праймериз курганского ЕР впервые Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Кургана в 2024 году Кандидат на пост мэра Кургана Дмитрий Жуковский планирует участвовать в сентябрьских выборах в гордуму. Он подал документы для участия в праймериз партии «Единая Россия», о чем написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «Подал документы для участия в предварительном голосовании для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатов в депутаты Курганской городской думы восьмого созыва. Участвовать в процедуре предварительного голосования буду впервые», — написал Жуковский. Также Жуковский сейчас является участником выборов главы города, которые не могут состояться с конца февраля. На этот пост, помимо него, претендуют временно исполняющая полномочия главы города Анастасия Аргышева и директор Центра социального обслуживания № 1 Олег Антропов. Жуковский объяснил URA.RU, что по закону не запрещено одновременно участвовать в этих двух выборных кампаниях. «Сложно ответить на вопрос, если победа будет в обоих конкурсах, так как муниципальная служба мне очень близка, ее стаж составляет семь лет, и в то же время политика мне интересна и работа вся связана с ней, работа с депутатами», — добавил кандидат. Жуковский является исполнительным секретарем местного отделения ЕР и работает главным специалистом отдела по составлению протоколов об административных правонарушениях администрации города. Ранее стало известно, что в праймериз участвуют действующий депутат гордумы Анастасия Романович и врач-хирург, переехавшая в регион из Севастополя, Марьяна Брунштейн. Дмитрий Жуковский (слева) подал документы, чтобы участвовать в праймериз аккаунт Дмитрия Жуковского в соцсети «ВКонтакте», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат на пост мэра Кургана Дмитрий Жуковский планирует участвовать в сентябрьских выборах в гордуму. Он подал документы для участия в праймериз партии «Единая Россия», о чем написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «Подал документы для участия в предварительном голосовании для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатов в депутаты Курганской городской думы восьмого созыва. Участвовать в процедуре предварительного голосования буду впервые», — написал Жуковский. Также Жуковский сейчас является участником выборов главы города, которые не могут состояться с конца февраля. На этот пост, помимо него, претендуют временно исполняющая полномочия главы города Анастасия Аргышева и директор Центра социального обслуживания № 1 Олег Антропов. Жуковский объяснил URA.RU, что по закону не запрещено одновременно участвовать в этих двух выборных кампаниях. «Сложно ответить на вопрос, если победа будет в обоих конкурсах, так как муниципальная служба мне очень близка, ее стаж составляет семь лет, и в то же время политика мне интересна и работа вся связана с ней, работа с депутатами», — добавил кандидат. Жуковский является исполнительным секретарем местного отделения ЕР и работает главным специалистом отдела по составлению протоколов об административных правонарушениях администрации города. Ранее стало известно, что в праймериз участвуют действующий депутат гордумы Анастасия Романович и врач-хирург, переехавшая в регион из Севастополя, Марьяна Брунштейн.