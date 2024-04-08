Претендент на пост мэра Кургана Жуковский решил стать депутатом. фото

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Заседание городской думы. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, руки
Дмитрий Жуковский участвует в праймериз курганского ЕР впервые Фото:
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Выборы в гордуму Кургана в 2024 году

Кандидат на пост мэра Кургана Дмитрий Жуковский планирует участвовать в сентябрьских выборах в гордуму. Он подал документы для участия в праймериз партии «Единая Россия», о чем написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Подал документы для участия в предварительном голосовании для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатов в депутаты Курганской городской думы восьмого созыва. Участвовать в процедуре предварительного голосования буду впервые», — написал Жуковский.

Также Жуковский сейчас является участником выборов главы города, которые не могут состояться с конца февраля. На этот пост, помимо него, претендуют временно исполняющая полномочия главы города Анастасия Аргышева и директор Центра социального обслуживания № 1 Олег Антропов. Жуковский объяснил URA.RU, что по закону не запрещено одновременно участвовать в этих двух выборных кампаниях. «Сложно ответить на вопрос, если победа будет в обоих конкурсах, так как муниципальная служба мне очень близка, ее стаж составляет семь лет, и в то же время политика мне интересна и работа вся связана с ней, работа с депутатами», — добавил кандидат.

Жуковский является исполнительным секретарем местного отделения ЕР и работает главным специалистом отдела по составлению протоколов об административных правонарушениях администрации города. Ранее стало известно, что в праймериз участвуют действующий депутат гордумы Анастасия Романович и врач-хирург, переехавшая в регион из Севастополя, Марьяна Брунштейн.

Дмитрий Жуковский (слева) подал документы, чтобы участвовать в праймериз
Дмитрий Жуковский (слева) подал документы, чтобы участвовать в праймериз
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Кандидат на пост мэра Кургана Дмитрий Жуковский планирует участвовать в сентябрьских выборах в гордуму. Он подал документы для участия в праймериз партии «Единая Россия», о чем написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «Подал документы для участия в предварительном голосовании для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатов в депутаты Курганской городской думы восьмого созыва. Участвовать в процедуре предварительного голосования буду впервые», — написал Жуковский. Также Жуковский сейчас является участником выборов главы города, которые не могут состояться с конца февраля. На этот пост, помимо него, претендуют временно исполняющая полномочия главы города Анастасия Аргышева и директор Центра социального обслуживания № 1 Олег Антропов. Жуковский объяснил URA.RU, что по закону не запрещено одновременно участвовать в этих двух выборных кампаниях. «Сложно ответить на вопрос, если победа будет в обоих конкурсах, так как муниципальная служба мне очень близка, ее стаж составляет семь лет, и в то же время политика мне интересна и работа вся связана с ней, работа с депутатами», — добавил кандидат. Жуковский является исполнительным секретарем местного отделения ЕР и работает главным специалистом отдела по составлению протоколов об административных правонарушениях администрации города. Ранее стало известно, что в праймериз участвуют действующий депутат гордумы Анастасия Романович и врач-хирург, переехавшая в регион из Севастополя, Марьяна Брунштейн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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