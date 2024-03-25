Курган остается без мэра в преддверии паводка и пожароопасного сезона

25 марта 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Курган остается без мэра с 10 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана В Кургане обсуждают, что город продолжает оставаться без главы с 10 января и это вызывает беспокойство в преддверии возможных паводков и пожароопасного сезона. Обсуждается, что переживания о том, как город сможет подготовиться к чрезвычайным ситуациям, могут прекратиться с выборами мэра. При этом, пообщавшийся с URA.RU политолог Сергей Ширяев отмечает, что ситуация находится под контролем, а мэр не является единственным ответственным за ЧС. «Уже два с половиной месяца город остается без руководителя. Безвластие и переживания об ответственной подготовке к ЧС могли бы прекратиться с выборами главы города», — обсуждают источники. При этом, как указано на сайте администрации Кургана, ближайшее заседание курганской городской думы состоится 27 марта, но в его повестке не стоит вопроса о выборах нового мэра. Политолог Ширяев, в свою очередь, считает, что вопрос с назначением градоначальника будет решен после технических задач. Он отмечает, что новому мэру нужно время на подготовку к возможным чрезвычайным ситуациям. «Чем раньше придет человек — тем больше времени будет на подготовку, в этом смысле задержка может быть минусом», — говорит он. При этом Ширяев заявил, что возможные экстренные ситуации на данный момент контролируют областные власти и ранее сформированная команда администрации, а также появившийся начальник ГО и ЧС по городу Андрей Давыдов, место которого раньше было вакантным Корреспондент URA.RU направил для уточнения информации по теме в пресс-службу мэрии Кургана. После получения ответа, новость будет дополнена Ранее URA.RU писало, что депутаты курганской гордумы 6 марта не смогли выбрать мэра, так как у некоторых кандидатов не оказалось необходимых документов. Также сообщалось, что в марте у действующего созыва курганской гордумы до истечения срока полномочий останется полгода и они могут потерять право выбирать нового главу города. На место мэра Кургана претендуют три кандидата — врио главы города Анастасия Аргышева, директор Центра социального обслуживания № 1 Олег Антропов и исполнительный секретарь Курганского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский. Предыдущий мэр Кургана Елена Ситникова покинула пост 10 января 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане обсуждают, что город продолжает оставаться без главы с 10 января и это вызывает беспокойство в преддверии возможных паводков и пожароопасного сезона. Обсуждается, что переживания о том, как город сможет подготовиться к чрезвычайным ситуациям, могут прекратиться с выборами мэра. При этом, пообщавшийся с URA.RU политолог Сергей Ширяев отмечает, что ситуация находится под контролем, а мэр не является единственным ответственным за ЧС. «Уже два с половиной месяца город остается без руководителя. Безвластие и переживания об ответственной подготовке к ЧС могли бы прекратиться с выборами главы города», — обсуждают источники. При этом, как указано на сайте администрации Кургана, ближайшее заседание курганской городской думы состоится 27 марта, но в его повестке не стоит вопроса о выборах нового мэра. Политолог Ширяев, в свою очередь, считает, что вопрос с назначением градоначальника будет решен после технических задач. Он отмечает, что новому мэру нужно время на подготовку к возможным чрезвычайным ситуациям. «Чем раньше придет человек — тем больше времени будет на подготовку, в этом смысле задержка может быть минусом», — говорит он. При этом Ширяев заявил, что возможные экстренные ситуации на данный момент контролируют областные власти и ранее сформированная команда администрации, а также появившийся начальник ГО и ЧС по городу Андрей Давыдов, место которого раньше было вакантным Корреспондент URA.RU направил для уточнения информации по теме в пресс-службу мэрии Кургана. После получения ответа, новость будет дополнена Ранее URA.RU писало, что депутаты курганской гордумы 6 марта не смогли выбрать мэра, так как у некоторых кандидатов не оказалось необходимых документов. Также сообщалось, что в марте у действующего созыва курганской гордумы до истечения срока полномочий останется полгода и они могут потерять право выбирать нового главу города. На место мэра Кургана претендуют три кандидата — врио главы города Анастасия Аргышева, директор Центра социального обслуживания № 1 Олег Антропов и исполнительный секретарь Курганского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский. Предыдущий мэр Кургана Елена Ситникова покинула пост 10 января 2024 года.