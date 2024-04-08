Le Monde: бойцы ВСУ проигрывают военную технику в онлайн-казино

08 апреля 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

Ради азартных игр военные ВСУ берут микрокредиты и закладывают дроны Фото: U.S. Army National Guard / Staff Sgt. Ron Lee © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты ВСУ часто тратят деньги на азартные игры и берут для этого микрокредиты. Иногда ради игры они закладывают дроны. Траты в онлайн-казино представляются для них способом избавления от стресса, сообщил командир одного из подразделений ВСУ. «Нередко игроки тратят все свои карманные деньги на эти онлайн-игры и берут микрокредиты, погружая себя и свои семьи в долговую пропасть», — передает газета Le Monde слова офицера. Он также упомянул случаи, когда военные закладывали телевизионные камеры и дроны. Командир подразделения дронов 59-й бригады добавил, что в некоторых ситуациях подобные азартные игры для украинских солдат представляются способом избавления от стресса. По его словам, военные, в течение нескольких лет находясь вдали от семьи, являются психологически уязвимыми. Ранее первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук в разговоре с URA.RU сообщил, что ВСУ ищут игроманов для управления FPV-дронами. По его словам, нужны именно такие люди, потому что они обладают хорошим вестибулярным аппаратом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдаты ВСУ часто тратят деньги на азартные игры и берут для этого микрокредиты. Иногда ради игры они закладывают дроны. Траты в онлайн-казино представляются для них способом избавления от стресса, сообщил командир одного из подразделений ВСУ. «Нередко игроки тратят все свои карманные деньги на эти онлайн-игры и берут микрокредиты, погружая себя и свои семьи в долговую пропасть», — передает газета Le Monde слова офицера. Он также упомянул случаи, когда военные закладывали телевизионные камеры и дроны. Командир подразделения дронов 59-й бригады добавил, что в некоторых ситуациях подобные азартные игры для украинских солдат представляются способом избавления от стресса. По его словам, военные, в течение нескольких лет находясь вдали от семьи, являются психологически уязвимыми. Ранее первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук в разговоре с URA.RU сообщил, что ВСУ ищут игроманов для управления FPV-дронами. По его словам, нужны именно такие люди, потому что они обладают хорошим вестибулярным аппаратом.