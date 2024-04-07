Шумков заявил, что мусор, брошенный курганцами, усилит последствия паводка

Шумков призвал курганцев не засорять проходы для паводковых вод

08 апреля 2024 в 10:42 Размер текста - 17 +

Мусор, брошенный курганцами, может усилить паводок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что мусор в виде бутылок и пакетов, брошенный жителями региона, может стать причиной усиления паводка. Об этом он написал в своем telegram-аккаунте. «Обращаюсь к вам всем, а особенно к жителям тех территорий, что будут подтоплены или затоплены. Список этих территорий уже известен и везде запубличен. Други мои… Все ваши такие „подарки“ природе могут вернуться вам же быстрой кармой в виде создания подпоров естественных проходов воды. А это значит — увеличит масштабы разлива воды и замедлит ее уход с ваших территорий», — написал губернатор. Глава региона попросил граждан убрать мусор со своих участков и прилегающих к ним территорий. Также он отметил необходимость откачать и вывезти все жидкие бытовые отходы до прихода воды, чтобы избежать заражений кишечными инфекциями. Кроме того, Вадим Шумков призвал курганцев заранее собирать документы и покидать подтапливаемые и затапливаемые территории. В Курганской области из-за паводка идет эвакуация в нескольких округах и садоводствах. По прогнозу МЧС, в регионе под затопление могут попасть свыше 60 населенных пунктов. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что мусор в виде бутылок и пакетов, брошенный жителями региона, может стать причиной усиления паводка. Об этом он написал в своем telegram-аккаунте. «Обращаюсь к вам всем, а особенно к жителям тех территорий, что будут подтоплены или затоплены. Список этих территорий уже известен и везде запубличен. Други мои… Все ваши такие „подарки“ природе могут вернуться вам же быстрой кармой в виде создания подпоров естественных проходов воды. А это значит — увеличит масштабы разлива воды и замедлит ее уход с ваших территорий», — написал губернатор. Глава региона попросил граждан убрать мусор со своих участков и прилегающих к ним территорий. Также он отметил необходимость откачать и вывезти все жидкие бытовые отходы до прихода воды, чтобы избежать заражений кишечными инфекциями. Кроме того, Вадим Шумков призвал курганцев заранее собирать документы и покидать подтапливаемые и затапливаемые территории. В Курганской области из-за паводка идет эвакуация в нескольких округах и садоводствах. По прогнозу МЧС, в регионе под затопление могут попасть свыше 60 населенных пунктов. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции.