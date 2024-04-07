07 апреля 2024

Шумков заявил, что мусор, брошенный курганцами, усилит последствия паводка

Шумков призвал курганцев не засорять проходы для паводковых вод
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Мусор, брошенный курганцами, может усилить паводок Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что мусор в виде бутылок и пакетов, брошенный жителями региона, может стать причиной усиления паводка. Об этом он написал в своем telegram-аккаунте.

«Обращаюсь к вам всем, а особенно к жителям тех территорий, что будут подтоплены или затоплены. Список этих территорий уже известен и везде запубличен. Други мои… Все ваши такие „подарки“ природе могут вернуться вам же быстрой кармой в виде создания подпоров естественных проходов воды. А это значит — увеличит масштабы разлива воды и замедлит ее уход с ваших территорий», — написал губернатор.

Глава региона попросил граждан убрать мусор со своих участков и прилегающих к ним территорий. Также он отметил необходимость откачать и вывезти все жидкие бытовые отходы до прихода воды, чтобы избежать заражений кишечными инфекциями. Кроме того, Вадим Шумков призвал курганцев заранее собирать документы и покидать подтапливаемые и затапливаемые территории.

В Курганской области из-за паводка идет эвакуация в нескольких округах и садоводствах. По прогнозу МЧС, в регионе под затопление могут попасть свыше 60 населенных пунктов. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что мусор в виде бутылок и пакетов, брошенный жителями региона, может стать причиной усиления паводка. Об этом он написал в своем telegram-аккаунте. «Обращаюсь к вам всем, а особенно к жителям тех территорий, что будут подтоплены или затоплены. Список этих территорий уже известен и везде запубличен. Други мои… Все ваши такие „подарки“ природе могут вернуться вам же быстрой кармой в виде создания подпоров естественных проходов воды. А это значит — увеличит масштабы разлива воды и замедлит ее уход с ваших территорий», — написал губернатор. Глава региона попросил граждан убрать мусор со своих участков и прилегающих к ним территорий. Также он отметил необходимость откачать и вывезти все жидкие бытовые отходы до прихода воды, чтобы избежать заражений кишечными инфекциями. Кроме того, Вадим Шумков призвал курганцев заранее собирать документы и покидать подтапливаемые и затапливаемые территории. В Курганской области из-за паводка идет эвакуация в нескольких округах и садоводствах. По прогнозу МЧС, в регионе под затопление могут попасть свыше 60 населенных пунктов. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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