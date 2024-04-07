В Пермском крае благодаря лотерее появился четвертый за месяц миллионер

Житель Пермского края выиграл в «Столото» больше 3 млн рублей

08 апреля 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

Пермяк пока не обратился за своим выигрышем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае четвертый за месяц житель стал миллионером, благодаря лотерее. В пресс-службе «Столото» URA.RU рассказали, что удача улыбнулась участнику гослотереи «Рапидо Драйв», суперприз которой превысил 3 млн рублей. «5 апреля в 788-м тираже государственной лотереи от „Столото“ „Рапидо Драйв“ разыгран суперприз — 3 294 890 рублей. Победителем стал участник из Пермского края», — сообщили в пресс-службе оператора лотереи. Обладатель выигрыша пока не обратился за деньгами. Известно лишь, что лотерейный билет он приобрел на сайте «Столото», потратив на него 100 рублей. По правилам государственной лотереи «Рапидо Драйв», чем больше чисел угадал участник, тем больше его выигрыш. Ранее два жителя Прикамья выиграли по миллиону рублей в 77-м тираже «Мечталлиона». Они купили лотерейные билеты перед 8 Марта. Благодаря быстрой лотерее «Рапидо», еще одному пермяку посчастливилось выиграть 16,4 млн рублей. А пермскому инженеру удалось трижды выиграть в лотерее 31 млн рублей благодаря особой тактике. На выигранные деньги счастливчик решил открыть стоматологическую клинику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае четвертый за месяц житель стал миллионером, благодаря лотерее. В пресс-службе «Столото» URA.RU рассказали, что удача улыбнулась участнику гослотереи «Рапидо Драйв», суперприз которой превысил 3 млн рублей. «5 апреля в 788-м тираже государственной лотереи от „Столото“ „Рапидо Драйв“ разыгран суперприз — 3 294 890 рублей. Победителем стал участник из Пермского края», — сообщили в пресс-службе оператора лотереи. Обладатель выигрыша пока не обратился за деньгами. Известно лишь, что лотерейный билет он приобрел на сайте «Столото», потратив на него 100 рублей. По правилам государственной лотереи «Рапидо Драйв», чем больше чисел угадал участник, тем больше его выигрыш. Ранее два жителя Прикамья выиграли по миллиону рублей в 77-м тираже «Мечталлиона». Они купили лотерейные билеты перед 8 Марта. Благодаря быстрой лотерее «Рапидо», еще одному пермяку посчастливилось выиграть 16,4 млн рублей. А пермскому инженеру удалось трижды выиграть в лотерее 31 млн рублей благодаря особой тактике. На выигранные деньги счастливчик решил открыть стоматологическую клинику.