В Пермском крае появился счастливчик, который выиграл 16,4 млн рублей в лотерею

18 марта 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

Пермяк купил счастливый билет лотереи «Рапидо» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Пермского края выиграл в быстрой лотерее «Рапидо» 16,4 млн рублей. Информация об этом появилась в группе «Сотолото» в соцсети «ВКонтакте». «В „Рапидо“ тоже новый победитель. В Пермский край отправились 16 440 594 рублей», — сказано в сообщении. Уточняется, что призер должен был выиграть 15,9 млн рублей. Но пермяк во втором игровом поле добавил одно дополнительное число, поэтому приз увеличился на 450 тысяч рублей. Ранее стало известно, что пермяк выиграл в лотерее «Спортлото „6 из 45“» 27,5 млн рублей. Это один из самых крупных призов, которые получали жители Пермского края. Но, несмотря на это, победитель не спешит оформлять выигрыш. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Пермского края выиграл в быстрой лотерее «Рапидо» 16,4 млн рублей. Информация об этом появилась в группе «Сотолото» в соцсети «ВКонтакте». «В „Рапидо“ тоже новый победитель. В Пермский край отправились 16 440 594 рублей», — сказано в сообщении. Уточняется, что призер должен был выиграть 15,9 млн рублей. Но пермяк во втором игровом поле добавил одно дополнительное число, поэтому приз увеличился на 450 тысяч рублей. Ранее стало известно, что пермяк выиграл в лотерее «Спортлото „6 из 45“» 27,5 млн рублей. Это один из самых крупных призов, которые получали жители Пермского края. Но, несмотря на это, победитель не спешит оформлять выигрыш.