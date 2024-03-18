В Пермском крае появился счастливчик, который выиграл 16,4 млн рублей в лотерею

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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, лотерея, лотерейный билет
Пермяк купил счастливый билет лотереи «Рапидо» Фото:

Житель Пермского края выиграл в быстрой лотерее «Рапидо» 16,4 млн рублей. Информация об этом появилась в группе «Сотолото» в соцсети «ВКонтакте».

«В „Рапидо“ тоже новый победитель. В Пермский край отправились 16 440 594 рублей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что призер должен был выиграть 15,9 млн рублей. Но пермяк во втором игровом поле добавил одно дополнительное число, поэтому приз увеличился на 450 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что пермяк выиграл в лотерее «Спортлото „6 из 45“» 27,5 млн рублей. Это один из самых крупных призов, которые получали жители Пермского края. Но, несмотря на это, победитель не спешит оформлять выигрыш.

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Житель Пермского края выиграл в быстрой лотерее «Рапидо» 16,4 млн рублей. Информация об этом появилась в группе «Сотолото» в соцсети «ВКонтакте». «В „Рапидо“ тоже новый победитель. В Пермский край отправились 16 440 594 рублей», — сказано в сообщении. Уточняется, что призер должен был выиграть 15,9 млн рублей. Но пермяк во втором игровом поле добавил одно дополнительное число, поэтому приз увеличился на 450 тысяч рублей. Ранее стало известно, что пермяк выиграл в лотерее «Спортлото „6 из 45“» 27,5 млн рублей. Это один из самых крупных призов, которые получали жители Пермского края. Но, несмотря на это, победитель не спешит оформлять выигрыш.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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