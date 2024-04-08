Власти Екатеринбурга подтвердили отставку вице-мэра Сибирцевой

08 апреля 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Екатерина Сибирцева проработала в городской власти почти 10 лет Фото: Илья Московец © URA.RU Мэрия Екатеринбурга подтвердила инсайд URA.RU об уходе замглавы города Екатерины Сибирцевой (курирует образование и культуру). Последним рабочим днем топ-чиновницы будет 19 апреля, сообщили в пресс-службе горадминистрации. «Я хотела бы поблагодарить коллег за огромную проделанную совместно работу, реализованные идеи, вдохновение, которым мы делились, творческий подход к новым вызовам и талант, который они применяли к решению общих задач. Уверена, что набранный темп и поставленные цели помогут сплоченной команде двигаться дальше, брать новые рубежи и добиваться новых успехов!» — сказала сама Сибирцева. Статья по теме Вице-мэр Екатеринбурга Сибирцева уходит в отставку О ее уходе — по семейным обстоятельствам (это не бюрократическая отговорка, а реальная причина) — агентство сообщило днем 6 апреля. Во власть Сибирцева пришла в 2014-м, в 2016-м она возглавила департамент образования, а вице-мэром стала в 2020 году. За это время в городе было построено 16 новых школ и 12 детсадов, также 17 школ и 20 детсадов отремонтировали. «В период ее работы появились новые городские спортивные объекты, три школы искусств», — отметили в администрации. Сибирцева представлена как «один из сильнейших членов городской команды». Исполнять обязанности вице-мэра после ухода Сибирцевой будет Константин Шевченко — начальник департамента образования. Других кадровых решений у Орлова пока нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга подтвердила инсайд URA.RU об уходе замглавы города Екатерины Сибирцевой (курирует образование и культуру). Последним рабочим днем топ-чиновницы будет 19 апреля, сообщили в пресс-службе горадминистрации. «Я хотела бы поблагодарить коллег за огромную проделанную совместно работу, реализованные идеи, вдохновение, которым мы делились, творческий подход к новым вызовам и талант, который они применяли к решению общих задач. Уверена, что набранный темп и поставленные цели помогут сплоченной команде двигаться дальше, брать новые рубежи и добиваться новых успехов!» — сказала сама Сибирцева. О ее уходе — по семейным обстоятельствам (это не бюрократическая отговорка, а реальная причина) — агентство сообщило днем 6 апреля. Во власть Сибирцева пришла в 2014-м, в 2016-м она возглавила департамент образования, а вице-мэром стала в 2020 году. За это время в городе было построено 16 новых школ и 12 детсадов, также 17 школ и 20 детсадов отремонтировали. «В период ее работы появились новые городские спортивные объекты, три школы искусств», — отметили в администрации. Сибирцева представлена как «один из сильнейших членов городской команды». Исполнять обязанности вице-мэра после ухода Сибирцевой будет Константин Шевченко — начальник департамента образования. Других кадровых решений у Орлова пока нет.