Власти Екатеринбурга подтвердили отставку вице-мэра Сибирцевой

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Церемония почтового гашения марки в честь Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург, сибирцева екатерина
Екатерина Сибирцева проработала в городской власти почти 10 лет Фото:

Мэрия Екатеринбурга подтвердила инсайд URA.RU об уходе замглавы города Екатерины Сибирцевой (курирует образование и культуру). Последним рабочим днем топ-чиновницы будет 19 апреля, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Я хотела бы поблагодарить коллег за огромную проделанную совместно работу, реализованные идеи, вдохновение, которым мы делились, творческий подход к новым вызовам и талант, который они применяли к решению общих задач. Уверена, что набранный темп и поставленные цели помогут сплоченной команде двигаться дальше, брать новые рубежи и добиваться новых успехов!» — сказала сама Сибирцева.

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О ее уходе — по семейным обстоятельствам (это не бюрократическая отговорка, а реальная причина) — агентство сообщило днем 6 апреля. Во власть Сибирцева пришла в 2014-м, в 2016-м она возглавила департамент образования, а вице-мэром стала в 2020 году.

За это время в городе было построено 16 новых школ и 12 детсадов, также 17 школ и 20 детсадов отремонтировали. «В период ее работы появились новые городские спортивные объекты, три школы искусств», — отметили в администрации. Сибирцева представлена как «один из сильнейших членов городской команды». Исполнять обязанности вице-мэра после ухода Сибирцевой будет Константин Шевченко — начальник департамента образования. Других кадровых решений у Орлова пока нет.

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Мэрия Екатеринбурга подтвердила инсайд URA.RU об уходе замглавы города Екатерины Сибирцевой (курирует образование и культуру). Последним рабочим днем топ-чиновницы будет 19 апреля, сообщили в пресс-службе горадминистрации. «Я хотела бы поблагодарить коллег за огромную проделанную совместно работу, реализованные идеи, вдохновение, которым мы делились, творческий подход к новым вызовам и талант, который они применяли к решению общих задач. Уверена, что набранный темп и поставленные цели помогут сплоченной команде двигаться дальше, брать новые рубежи и добиваться новых успехов!» — сказала сама Сибирцева. О ее уходе — по семейным обстоятельствам (это не бюрократическая отговорка, а реальная причина) — агентство сообщило днем 6 апреля. Во власть Сибирцева пришла в 2014-м, в 2016-м она возглавила департамент образования, а вице-мэром стала в 2020 году. За это время в городе было построено 16 новых школ и 12 детсадов, также 17 школ и 20 детсадов отремонтировали. «В период ее работы появились новые городские спортивные объекты, три школы искусств», — отметили в администрации. Сибирцева представлена как «один из сильнейших членов городской команды». Исполнять обязанности вице-мэра после ухода Сибирцевой будет Константин Шевченко — начальник департамента образования. Других кадровых решений у Орлова пока нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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