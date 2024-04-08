Арестован еще один высокопоставленный сотрудник пермского ГУФСИН

Замначальника пермской ИК-37 Андрей Шварев отправлен в СИЗО

Андрей Шварев отправлен в СИЗО на два месяца (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В СИЗО отправлен замначальника ИК-37 Андрей Шварев. Решение о мере пресечения было принято еще 5 апреля. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском районном суде.

«5 апреля судья Татьяна Мейлер избрала меру пресечения для заместителя начальника исправительной колонии № 37 Андрея Шварева. Он отправлен в СИЗО на два месяца», — уточнили в суде.

Ранее URA.RU сообщало, что заключенный из ИК-37 Руслан Алиев обвинил Шварева в вымогательстве. По словам заключенного, он за свой счет построил кафе на территории колонии и передавал Швареву деньги. По данным источников URA.RU, после того как в отношении Шварева начались проверки, он уволился из ГУФСИН и покинул территорию региона. В силовых кругах обсуждалось, что он планировал отправиться на СВО. В СИЗО находится и начальник ИК-37 Илья Асламов, который обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере.