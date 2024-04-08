Курганцы не могут оперативно выполнить просьбу губернатора в связи с наступающим наводнением. Видео

Регоператор уберет мусор в подтопляемых СНТ Кургана

08 апреля 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

Регоператор выводит дополнительную технику для вывоза ТКО из подтопляемых СНТ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганцы из СНТ «КМЗ-1» пожаловались на то, что регоператор по обращению местных отказался в срочном порядке вывозить мусор из контейнера, который вскоре может разнестись по округе из-за надвигающегося паводка. Регоператор обозначил местным срок в три дня. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала женщина из числа местных. «Сегодня звоню в „Чистый город“. Говорю девушке, что мне мусор надо вывезти. Она ответила, что в течение трех дней. Я говорю, нам надо срочно, у нас 10 апреля вода придет! Что потом здесь выгружать?», — поделилась своей историей местная жительница. Также она уточнила, что мусор образовался буквально в течение суток из-за того, что дачники стали собирать вещи и выносить лишние вещи к контейнеру. Корреспондент URA.RU связался с заместителем руководителя ООО «Чистый город» Натальей Фоминой. В разговоре с журналистом Фомина рассказала, что сегодня утром было проведено совещание в департаменте ЖКХ. На нем, по словам заместителя руководителя, была обговорена корректировка маршрутов в связи с тем, что проведена превентивная эвакуация населения из-за режима повышенной готовности. «В связи с этим была достигнута договоренность с департаментом ЖКХ и администрацией города Кургана, что мы выводим дополнительную технику для того, чтобы зачистить бункеры и контейнеры от твердых коммунальных отходов до того, как отсыпят дамбы. Там, где есть въезды в СНТ», — отметила Наталья Фомина. Она акцентировала на том, что все силы и средства организации брошены, чтобы зачистить в первую очередь те территории, которые попадают под подтопление. «В любом случае, я сейчас проверю, что у нас там с СНТ „КМЗ — 1“», — резюмировала Фомина. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков призвал курганцев не бросать мусор перед наводнением, чтобы не усугублять ситуацию. Он попросил убрать мусор со своих участков, а также вывезти жидкие бытовые отходы. Вся информация о паводке в Кургане и области в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганцы из СНТ «КМЗ-1» пожаловались на то, что регоператор по обращению местных отказался в срочном порядке вывозить мусор из контейнера, который вскоре может разнестись по округе из-за надвигающегося паводка. Регоператор обозначил местным срок в три дня. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала женщина из числа местных. «Сегодня звоню в „Чистый город“. Говорю девушке, что мне мусор надо вывезти. Она ответила, что в течение трех дней. Я говорю, нам надо срочно, у нас 10 апреля вода придет! Что потом здесь выгружать?», — поделилась своей историей местная жительница. Также она уточнила, что мусор образовался буквально в течение суток из-за того, что дачники стали собирать вещи и выносить лишние вещи к контейнеру. Корреспондент URA.RU связался с заместителем руководителя ООО «Чистый город» Натальей Фоминой. В разговоре с журналистом Фомина рассказала, что сегодня утром было проведено совещание в департаменте ЖКХ. На нем, по словам заместителя руководителя, была обговорена корректировка маршрутов в связи с тем, что проведена превентивная эвакуация населения из-за режима повышенной готовности. «В связи с этим была достигнута договоренность с департаментом ЖКХ и администрацией города Кургана, что мы выводим дополнительную технику для того, чтобы зачистить бункеры и контейнеры от твердых коммунальных отходов до того, как отсыпят дамбы. Там, где есть въезды в СНТ», — отметила Наталья Фомина. Она акцентировала на том, что все силы и средства организации брошены, чтобы зачистить в первую очередь те территории, которые попадают под подтопление. «В любом случае, я сейчас проверю, что у нас там с СНТ „КМЗ — 1“», — резюмировала Фомина. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков призвал курганцев не бросать мусор перед наводнением, чтобы не усугублять ситуацию. Он попросил убрать мусор со своих участков, а также вывезти жидкие бытовые отходы. Вся информация о паводке в Кургане и области в онлайн-трансляции URA.RU.