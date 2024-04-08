Курганский молокозавод ЗАО «Глинки» из-за паводка готовит новую площадку для эвакуации фермы с коровами. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».
«Наше предприятие готовиться к паводку. Возводим быстро все конструкции для переселения фермы. В ближайшее время мы будем перегонять наших коров. Просим помощи у неравнодушных жителей микрорайона Глинки и всех-всех в перегоне», — говорится в сообщении.
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Курганский молокозавод ЗАО «Глинки» из-за паводка готовит новую площадку для эвакуации фермы с коровами. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». «Наше предприятие готовиться к паводку. Возводим быстро все конструкции для переселения фермы. В ближайшее время мы будем перегонять наших коров. Просим помощи у неравнодушных жителей микрорайона Глинки и всех-всех в перегоне», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что отделения судебных приставов эвакуируют в двух округах Курганской области. Свою работу из-за паводка временно приостановили филиалы в Притобольном и Кетовском округах. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.