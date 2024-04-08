Курганский молокозавод эвакуирует ферму. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит заместителя Губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова на строительную площадку молочно-товарной фермы «Ударник». Свердловская область, село Сажино, ферма, корова, скот, животноводство, сельское хозяйство, крупный рогатый
Молокозавод готовится переселять ферму с коровами из-за паводка Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Курганский молокозавод ЗАО «Глинки» из-за паводка готовит новую площадку для эвакуации фермы с коровами. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Наше предприятие готовиться к паводку. Возводим быстро все конструкции для переселения фермы. В ближайшее время мы будем перегонять наших коров. Просим помощи у неравнодушных жителей микрорайона Глинки и всех-всех в перегоне», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что отделения судебных приставов эвакуируют в двух округах Курганской области. Свою работу из-за паводка временно приостановили филиалы в Притобольном и Кетовском округах. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский молокозавод ЗАО «Глинки» из-за паводка готовит новую площадку для эвакуации фермы с коровами. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». «Наше предприятие готовиться к паводку. Возводим быстро все конструкции для переселения фермы. В ближайшее время мы будем перегонять наших коров. Просим помощи у неравнодушных жителей микрорайона Глинки и всех-всех в перегоне», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что отделения судебных приставов эвакуируют в двух округах Курганской области. Свою работу из-за паводка временно приостановили филиалы в Притобольном и Кетовском округах. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...