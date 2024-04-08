Следователи задержали ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»

08 апреля 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Правоохранители проводят проверку правильности срабатывания системы пожаротушения в «Крокусе», пишет Baza Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Сотрудники, отвечающие за пожарную безопасность и обслуживание систем противопожарной защиты в «Крокус Сити Холле», задержаны. Следствие продолжает выяснять своевременность срабатывания системы пожаротушения во время теракта. «Ответственный за пожарную безопасность и инженер по обслуживанию систем противопожарной защиты „Крокус Сити Холла“ задержаны», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что следователи проводят проверку на то, правильно ли сработала система пожаротушения во время нападения на концертный зал. Изучив документы, они выявили расхождения в пожарной лицензии, предоставленной «Крокусу» — документ был действительным только для «Крокус Сити Молла». После строительства многоуровневого концертного зала емкость здания увеличилась в несколько раз. Собственники «Крокуса» были обязаны обновить лицензию, так как объект с новыми характеристиками требует большего количества пожарных устройств. Ответственный за пожарную безопасность «Крокус Сити Холла» был обязан предусмотреть соответствующее оборудование частной пожарной части, чтобы она могла реагировать на пожар до прибытия МЧС. Задержанным напомнили рассказали о запрете на определенные действия и отпустили, передали в telegram-канале. Следственный комитет проверяет частную пожарную часть, которая принадлежит «Крокус Сити Холлу», из-за того, что ее сотрудники ушли с объекта в момент теракта 22 марта, не приступив к тушению пожара. Возможно возбуждение уголовного дела из-за их бездействия, которое привело к быстрому распространению огня и множеству жертв. Известно, что противопожарные системы в «Крокусе» в момент теракта сработали штатно. Однако из-за использования бензина площадь пожара была слишком велика для тушения, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники, отвечающие за пожарную безопасность и обслуживание систем противопожарной защиты в «Крокус Сити Холле», задержаны. Следствие продолжает выяснять своевременность срабатывания системы пожаротушения во время теракта. «Ответственный за пожарную безопасность и инженер по обслуживанию систем противопожарной защиты „Крокус Сити Холла“ задержаны», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что следователи проводят проверку на то, правильно ли сработала система пожаротушения во время нападения на концертный зал. Изучив документы, они выявили расхождения в пожарной лицензии, предоставленной «Крокусу» — документ был действительным только для «Крокус Сити Молла». После строительства многоуровневого концертного зала емкость здания увеличилась в несколько раз. Собственники «Крокуса» были обязаны обновить лицензию, так как объект с новыми характеристиками требует большего количества пожарных устройств. Ответственный за пожарную безопасность «Крокус Сити Холла» был обязан предусмотреть соответствующее оборудование частной пожарной части, чтобы она могла реагировать на пожар до прибытия МЧС. Задержанным напомнили рассказали о запрете на определенные действия и отпустили, передали в telegram-канале. Следственный комитет проверяет частную пожарную часть, которая принадлежит «Крокус Сити Холлу», из-за того, что ее сотрудники ушли с объекта в момент теракта 22 марта, не приступив к тушению пожара. Возможно возбуждение уголовного дела из-за их бездействия, которое привело к быстрому распространению огня и множеству жертв. Известно, что противопожарные системы в «Крокусе» в момент теракта сработали штатно. Однако из-за использования бензина площадь пожара была слишком велика для тушения, передает Life.