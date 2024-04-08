Как пройдет отставка правительства Мишустина: в этом составе кабмину осталось работать меньше месяца

В России готовятся к отставке правительства Мишустина

08 апреля 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Правительство Мишустина в скором времени обязано уйти в отставку в связи с состоявшимися в России выборами президента. Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России ведутся приготовления к отставке всего состава правительства премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Согласно Конституции, кабинет министров слагает свои полномочия после инаугурации избранного президента России, им в 2024 году стал Владимир Путин. Эксперты рассказали URA.RU юридические тонкости процесса, на которые обществу важно обратить внимание. В российском законодательстве, помимо закрепленных процедур, существуют определенные ритуалы и традиции, рассказала декан юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Гульнара Ручкина. «Одной из таких правовых традиций является дата инаугурации президента, которая законодательно не определена, но проводится в один и тот же день — 7 мая — на протяжении 24 лет», — пояснила профессор. Михаил Мишустин, в своем отчете в Госдуме 3 апреля, представил депутатам также комплекс мер до 2030 года. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Собеседник агентства уточнила, что в этот день избранный президент России в Георгиевском зале Кремля присягает на Конституции. Формально, 7 мая становится первым днем его работы на посту, в связи с чем правительство, действовавшее до этой даты, отправляется в отставку, что также предусмотрено основным законом страны. «Согласно закону о правительстве, его председатель назначается на должность президентом. Однако это процедура предусматривает особый порядок: президент в течение 14 дней направляет кандидатуру главы правительства на утверждение в Госдуму. Как правило, указ президента о внесении кандидатуры поступает в Госдуму в день его инаугурации — 7 мая», — уточнила Ручкина. Статья по теме Мишустин сделал шаг к «большой четверке» Государственная Дума в семидневный срок должна рассмотреть предложенную президентом кандидатуру, пояснил URA.RU депутат Андрей Свинцов. «Обычно, кандидат на должность председателя правительства приезжает в Госдуму и встречается с фракциями. На встречах обсуждаются те меры, которые будущий премьер, если его кандидатура будет утверждена, планирует воплощать в жизнь», — рассказал Свинцов. Депутат отметил, что процедуре голосования предшествует детальное обсуждение предложенной президентом кандидатуры внутри каждой депутатской фракции. Новый премьер утверждается общим голосованием всех депутатов после доклада полномочного представителя президента. «На процесс утверждения кандидатуры премьера максимально отводится семь дней. Чтобы избежать малейшей правовой неопределенности в период сложения правительством полномочий, как правило, Госдума рассматривает кандидатуру премьера в максимально возможные сжатые сроки», — пояснил парламентарий. Статья по теме Путин взял курс на отказ от мигрантов После процедуры утверждения, президент подписывает указ о назначении премьер-министра, продолжила профессор Ручкина. В дальнейшем, отметила юрист, происходит процесс формирования нового кабинета министров, который начинается с направления президенту главой правительства новых кандидатур. «На этот процесс у главы правительства есть не более двух недель. Стоит учесть, что все это время страна не остается без министров и правительства, оно может продолжать исполнять свои функции временно до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров. После формирования нового кабинета министров, первоочередными действиями обычно становится утверждение программы правительства, определение приоритетных задач и начало работы по реализации ключевых решений», — заключила Ручкина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России ведутся приготовления к отставке всего состава правительства премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Согласно Конституции, кабинет министров слагает свои полномочия после инаугурации избранного президента России, им в 2024 году стал Владимир Путин. Эксперты рассказали URA.RU юридические тонкости процесса, на которые обществу важно обратить внимание. В российском законодательстве, помимо закрепленных процедур, существуют определенные ритуалы и традиции, рассказала декан юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Гульнара Ручкина. «Одной из таких правовых традиций является дата инаугурации президента, которая законодательно не определена, но проводится в один и тот же день — 7 мая — на протяжении 24 лет», — пояснила профессор. Собеседник агентства уточнила, что в этот день избранный президент России в Георгиевском зале Кремля присягает на Конституции. Формально, 7 мая становится первым днем его работы на посту, в связи с чем правительство, действовавшее до этой даты, отправляется в отставку, что также предусмотрено основным законом страны. Государственная Дума в семидневный срок должна рассмотреть предложенную президентом кандидатуру, пояснил URA.RU депутат Андрей Свинцов. «Обычно, кандидат на должность председателя правительства приезжает в Госдуму и встречается с фракциями. На встречах обсуждаются те меры, которые будущий премьер, если его кандидатура будет утверждена, планирует воплощать в жизнь», — рассказал Свинцов. Депутат отметил, что процедуре голосования предшествует детальное обсуждение предложенной президентом кандидатуры внутри каждой депутатской фракции. Новый премьер утверждается общим голосованием всех депутатов после доклада полномочного представителя президента. После процедуры утверждения, президент подписывает указ о назначении премьер-министра, продолжила профессор Ручкина. В дальнейшем, отметила юрист, происходит процесс формирования нового кабинета министров, который начинается с направления президенту главой правительства новых кандидатур. «На этот процесс у главы правительства есть не более двух недель. Стоит учесть, что все это время страна не остается без министров и правительства, оно может продолжать исполнять свои функции временно до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров. После формирования нового кабинета министров, первоочередными действиями обычно становится утверждение программы правительства, определение приоритетных задач и начало работы по реализации ключевых решений», — заключила Ручкина.