В челябинском поселке на реке прорвало плотину

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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
Угрозы подтопления населенным пунктам из-за прорыва плотины на реке Утяжкин дол нет Фото:
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В поселке Павловский Брединского района Челябинской области на реке Утяжкин дол 8 апреля прорвало плотину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, угрозы населенному пункту нет.

«Плотина насыпная. Ниже по течению реки есть озеро. Угрозы подтопления населенным пунктам нет», — заявили в пресс-службе МЧС Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что на месте сейчас работают сотрудники МЧС и администрация муниципалитета. Ведется мониторинг обстановки, осуществляется контроль за уровнем воды. Угроз не прогнозируется. 5 апреля из-за прорыва частной запруды для разведения рыбы оказались подтопленными несколько домов в селе на реке Кабанка в Пластовском районе. С начала паводка чрезвычайная ситуация объявлена в пяти районах, еще шесть находятся в режиме повышенной готовности.

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В поселке Павловский Брединского района Челябинской области на реке Утяжкин дол 8 апреля прорвало плотину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, угрозы населенному пункту нет. «Плотина насыпная. Ниже по течению реки есть озеро. Угрозы подтопления населенным пунктам нет», — заявили в пресс-службе МЧС Челябинской области. В ведомстве уточнили, что на месте сейчас работают сотрудники МЧС и администрация муниципалитета. Ведется мониторинг обстановки, осуществляется контроль за уровнем воды. Угроз не прогнозируется. 5 апреля из-за прорыва частной запруды для разведения рыбы оказались подтопленными несколько домов в селе на реке Кабанка в Пластовском районе. С начала паводка чрезвычайная ситуация объявлена в пяти районах, еще шесть находятся в режиме повышенной готовности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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