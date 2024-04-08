В челябинском поселке на реке прорвало плотину

08 апреля 2024 в 22:32 Размер текста - 17 +

Угрозы подтопления населенным пунктам из-за прорыва плотины на реке Утяжкин дол нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года В поселке Павловский Брединского района Челябинской области на реке Утяжкин дол 8 апреля прорвало плотину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, угрозы населенному пункту нет. «Плотина насыпная. Ниже по течению реки есть озеро. Угрозы подтопления населенным пунктам нет», — заявили в пресс-службе МЧС Челябинской области. В ведомстве уточнили, что на месте сейчас работают сотрудники МЧС и администрация муниципалитета. Ведется мониторинг обстановки, осуществляется контроль за уровнем воды. Угроз не прогнозируется. 5 апреля из-за прорыва частной запруды для разведения рыбы оказались подтопленными несколько домов в селе на реке Кабанка в Пластовском районе. С начала паводка чрезвычайная ситуация объявлена в пяти районах, еще шесть находятся в режиме повышенной готовности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Павловский Брединского района Челябинской области на реке Утяжкин дол 8 апреля прорвало плотину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, угрозы населенному пункту нет. «Плотина насыпная. Ниже по течению реки есть озеро. Угрозы подтопления населенным пунктам нет», — заявили в пресс-службе МЧС Челябинской области. В ведомстве уточнили, что на месте сейчас работают сотрудники МЧС и администрация муниципалитета. Ведется мониторинг обстановки, осуществляется контроль за уровнем воды. Угроз не прогнозируется. 5 апреля из-за прорыва частной запруды для разведения рыбы оказались подтопленными несколько домов в селе на реке Кабанка в Пластовском районе. С начала паводка чрезвычайная ситуация объявлена в пяти районах, еще шесть находятся в режиме повышенной готовности.