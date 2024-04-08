В челябинском поселке на реке прорвало плотину

В поселке Павловский Брединского района Челябинской области на реке Утяжкин дол 8 апреля прорвало плотину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, угрозы населенному пункту нет.
«Плотина насыпная. Ниже по течению реки есть озеро. Угрозы подтопления населенным пунктам нет», — заявили в пресс-службе МЧС Челябинской области.
В ведомстве уточнили, что на месте сейчас работают сотрудники МЧС и администрация муниципалитета. Ведется мониторинг обстановки, осуществляется контроль за уровнем воды. Угроз не прогнозируется. 5 апреля из-за прорыва частной запруды для разведения рыбы оказались подтопленными несколько домов в селе на реке Кабанка в Пластовском районе. С начала паводка чрезвычайная ситуация объявлена в пяти районах, еще шесть находятся в режиме повышенной готовности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!