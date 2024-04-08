В Челябинской области из-за паводка на контроле находятся 11 районов: главное о ЧС

В Челябинской области из-за паводка на контроле находятся 11 районов

08 апреля 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

В Челябинской области весеннее половодье началось 3 апреля. С начала паводка чрезвычайная ситуация объявлена в пяти районах, еще шесть находятся в режиме повышенной готовности. Все, что известно о ЧП, — в сбойке URA.RU Половодье в регионе началось с выхода из берегов реки Нижний Тогузак в ночь на 3 апреля. В Варне паводком затопило дорогу и 47 участков. В полдень там перекрыли дорогу, проходящую через ручей Черноречье, и ввели режим повышенной готовности. Ситуацию поставили на контроль в прокуратуре региона. Следом режим повышенной готовности ввели в Карталинском районе. Там из-за половодья рек Карталы-Аят и Мазутка оказались подтоплены 13 участков. В Брединском районе режим повышенной готовности ввели 4 апреля. Из поселка Бреды к родственникам уехали 49 жителей, а из Варны в пункт временного размещения прибыли три взрослых и ребенок. 4 апреля перелив воды произошел через десять дорог Кизильского, Брединского, Варненского, Нагайбакского, Сосновского районов, а также Копейска. Село Париж Нагайбакского района остался без водоснабжения из-за половодья. Жителям порекомендовали перейти на бутилированную воду. В поселок Копаловский пришлось переправлять продукты на лодке из-за разрушенного моста. Населенный пункт оказался отрезан от цивилизации паводком. Вечером 4 апреля из соседнего поселка Переселенческий началась эвакуация. В ночь на 5 апреля ГИБДД предупредили о затоплении дороги в Агаповском районе. Разлив составил около километра. Режим ЧС в Варненском и Брединском районах ввели утром 5 апреля. Оказались подтоплены дома пяти поселков региона. Следом ЧС объявили в Нагайбакском районе, а в Миассе, Коркинском, Карталинском и Чесменском районах ввели режим повышенной готовности. В последнем паводок разрушил дорогу. 5 апреля к 13:00 в регионе оказались подтоплены 38 жилых домов, паводок разрушил новую набережную Троицка. Без света остался поселок Александро-Невский в Нагайбакском районе. Там течением снесло опоры и линию электропередач. В этот же день губернатор Алексей Текслер дал указание оказать финансовую помощь домохозяйствам, пострадавшим от подтоплений. Вечером началась экстренная эвакуация нагайбакского райцентра Фершампенуаз. Тогда же случился прорыв запруды в селе Кочкарь Пластовского района. Утром 6 апреля чрезвычайную ситуацию объявили в Кизильском районе и Троицке. Повышенную готовность ввели в Уйском и Троицком районах. В регионе оказались эвакуированы 234 челябинца, подтопило 28 домов и 67 участков. Губернатор Алексей Текслер 6 апреля сообщил об ожидании половодья в центральной и горнозаводской зонах области. Притом в южных районах зафиксировали снижение уровня воды. 7 апреля оказались подтоплены 66 домов и 11 дорог. Днем повышение уровня воды спрогнозировали в Миасском городском округе. В зоне риска оказались населенные пункты Динамо, Тыелга, Новоандреевка, Михеева, Новотагилка и Селянкино. Утром 8 апреля остались подтоплены четыре дома и 84 участка. Вода полностью отступила с 66 домов и 89 приусадебных территорий.