Тренер «Трактора» рассказал, кого не хватало на льду против «Локомотива»

«Трактору» не хватило травмированного голкипера в схватке с «Локомотивом»

09 апреля 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

Для «Трактора» Зак Фукале ключевой игрок, заявил тренер «медведей» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин после поражения в матче с ярославским «Локомотивом» рассказал, что на льду не хватило голкипера Зака Фукале. Для челябинской команды он ключевой игрок, подчеркнул наставник «белых медведей». «Сергей Мыльников [вратарь „Трактора“] играл достойно и оставлял нас в игре, даже сегодня на старте. Единственный момент — вот этого задора, вот этого нахождения Зака [Фукале, голкипера „Трактора“] именно на льду… Он всегда находился с нами, он приходил на тренировки и сейчас в раздевалке, но нахождения на льду немного не хватило», — прокомментировал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин. Заварухин также отметил, что для «Трактора» Зак Фукале является ключевым игроком. 3 апреля Фукале получил травму, столкнувшись с форвардом «Локомотива» Максимом Шалуновым. 8 апреля челябинская команда выбыла из борьбы за Кубок Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего за 16 сезонов КХЛ «Трактор» прошел в полуфинал лиги в пятый раз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин после поражения в матче с ярославским «Локомотивом» рассказал, что на льду не хватило голкипера Зака Фукале. Для челябинской команды он ключевой игрок, подчеркнул наставник «белых медведей». «Сергей Мыльников [вратарь „Трактора“] играл достойно и оставлял нас в игре, даже сегодня на старте. Единственный момент — вот этого задора, вот этого нахождения Зака [Фукале, голкипера „Трактора“] именно на льду… Он всегда находился с нами, он приходил на тренировки и сейчас в раздевалке, но нахождения на льду немного не хватило», — прокомментировал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин. Заварухин также отметил, что для «Трактора» Зак Фукале является ключевым игроком. 3 апреля Фукале получил травму, столкнувшись с форвардом «Локомотива» Максимом Шалуновым. 8 апреля челябинская команда выбыла из борьбы за Кубок Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего за 16 сезонов КХЛ «Трактор» прошел в полуфинал лиги в пятый раз.